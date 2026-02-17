Τόμας Πρίτσκερ: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της αλυσίδας ξενοδοχείων Hyatt λόγω δεσμών με τον Έπσταϊν

Ο δισεκατομμυριούχος Τόμας Πρίτσκερ παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου των Hyatt Hotels, μετά την αποκάλυψη των δεσμών του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Τόμας Πρίτσκερ: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της αλυσίδας ξενοδοχείων Hyatt λόγω δεσμών με τον Έπσταϊν

Ο δισεκατομμυριούχος Τόμας Πρίτσκερ δήλωσε ότι αποσύρθηκε από τη θέση του προέδρου των Hyatt Hotels, μετά την αποκάλυψη των δεσμών του με τον Τζέφρι Έπσταϊν στα τελευταία έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα, δήλωσε ότι επέδειξε «απαίσια κρίση» διατηρώντας επαφή με τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη.

Πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία έδειξαν ότι ο Πρίτσκερ ήταν σε τακτική επαφή με τον Έπσταϊν τα χρόνια μετά τη συμφωνία παραδοχής του χρηματιστή το 2008 για τις κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα. Είναι ο τελευταίος επιχειρηματίας που αντιμετωπίζει έλεγχο μετά την δημοσιοποίηση των αρχείων που φώτισαν την έκταση των επαφών που διατηρούσε ο εκλιπών παιδόφιλος με μέλη της παγκόσμιας ελίτ.

Ο Πρίτσκερ, ο οποίος κατέχει τη θέση του εκτελεστικού προέδρου στην παγκόσμια αλυσίδα ξενοδοχείων από το 2004, δήλωσε ότι αποφάσισε να παραιτηθεί μετά από συζητήσεις με άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και δεν θα θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή. «Η δουλειά και η ευθύνη μου είναι να παρέχω καλή διαχείριση... Η καλή διαχείριση περιλαμβάνει τη διασφάλιση μιας σωστής μετάβασης στην Hyatt», δήλωσε ο δισεκατομμυριούχος κληρονόμος της ξενοδοχειακής αλυσίδας.

«Η καλή διαχείριση σημαίνει επίσης την προστασία της Hyatt, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της σχέσης μου με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τη Γκισλέιν Μάξγουελ, για την οποία λυπάμαι βαθιά». Η Μάξγουελ καταδικάστηκε το 2021 για τον ρόλο της στην προσέλκυση ανήλικων κοριτσιών για τον Έπσταϊν.

Ο ίδιος καταδικάστηκε το 2008 για προσέλκυση παιδιών στην πορνεία και πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για σωματεμπορία το 2019. Ο Πρίτσκερ δήλωσε ότι καταδίκασε τις ενέργειες του ζεύγους, προσθέτοντας: «Δεν υπάρχει δικαιολογία για το γεγονός ότι δεν αποστασιοποιήθηκα νωρίτερα».

Η δήλωσή του συνοδεύτηκε από επιστολή προς το διοικητικό συμβούλιο, στην οποία ο Πρίτσκερ επισημαίνει ότι θα γίνει 76 ετών φέτος και ότι η εταιρεία βρίσκεται σε «ισχυρή και βιώσιμη θέση» να ευδοκιμήσει. Δεν αναφέρει τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν ή τον Μάξγουελ στην επιστολή του προς το διοικητικό συμβούλιο.

Το διοικητικό συμβούλιο διόρισε τον Μαρκ Χοπλαμαζιάν, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Hyatt, για να διαδεχθεί τον Πρίτσκερ. Ο Χοπλαμαζιάν δήλωσε ότι η απόφαση του Πρίτσκερ «αντανακλά την διαχείρισή του και την ισχυρή δέσμευσή του» στην Hyatt κατά τη διάρκεια δεκαετιών υπηρεσίας.

Η δημοσιοποίηση των αρχείων του Έπσταϊν αποκάλυψε τους δεσμούς του χρηματοδότη με πολυάριθμες εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής, των επιχειρήσεων και του ακαδημαϊκού χώρου, πολλές από τις οποίες αντιμετωπίζουν έλεγχο. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η εμφάνιση στα έγγραφα υποδηλώνει οποιαδήποτε αδικοπραγία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η κορυφαία δικηγόρος της Goldman Sachs, Κάθι Ρούμλερ, ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από την εταιρεία, μετά από email που περιλαμβάνονταν στην τελευταία σειρά εγγράφων του Έπσταϊν και έδειξαν ότι είχε στενή σχέση με τον χρηματοδότη. Αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε γνώση της εγκληματικής του συμπεριφοράς.

Ο Μπραντ Καρπ, πρόεδρος της αμερικανικής δικηγορικής εταιρείας Paul Weiss, παραιτήθηκε επίσης τον Φεβρουάριο, μετά από αναφορές μέσω email που έδειξαν ότι συζήτησε μαζί του την καταδίκη του Έπσταϊν το 2008. Η εταιρεία έχει ανακοινώσει προηγουμένως ότι ο Καρπ «ποτέ δεν υπήρξε μάρτυρας ή συμμετείχε σε οποιαδήποτε παράβαση».

