Φάκελος Έπσταϊν: Η λίστα με τις 305 διασημότητες που αναφέρονται στα αρχεία

Όλα τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν έχουν πλέον δημοσιοποιηθεί, σύμφωνα με την Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι

Φάκελος Έπσταϊν: Η λίστα με τις 305 διασημότητες που αναφέρονται στα αρχεία
Εκατομμύρια email, φωτογραφίες και έγγραφα που σχετίζονται με την οδυνηρή υπόθεση εναντίον του Τζέφρι Έπσταϊν έχουν δημοσιοποιηθεί, δήλωσε η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι. Μια οριστική λίστα 305 υψηλών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων διασημοτήτων και πολιτικών, δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της απαιτούμενης ενημέρωσης που έστειλε η Μπόντι στο Κογκρέσο στις 14 Φεβρουαρίου.

Το γεγονός ότι αναφέρεται κάποιος ονομαστικά στα αρχεία του Έπσταϊν δεν συνεπάγεται καμία ενοχή ή αδίκημα για τα αποτρόπαια σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών του Έπσταϊν. Ενώ πολλά από τα ονόματα στη νέα λίστα έχουν συνδεθεί εδώ και καιρό με τον Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένων των Γκιλέιν Μάξγουελ και Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, αυτή είναι η πρώτη φορά που μια οριστική μακρά λίστα κοινοποιείται από την Μπόντι και την κυβέρνηση.

Περιλαμβάνει τραγουδιστές, ηθοποιούς, επιχειρηματίες, νεκρούς και ζωντανούς, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα αρχεία τουλάχιστον μία φορά.

Δημοφιλείς προσωπικότητες όπως οι Beyonce , Cher , Bruce Springsteen και Jay Z έχουν εμφανιστεί στα αρχεία. Πολιτικοί, μεταξύ των οποίων ο προέδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπροέδρος Τζέι Ντι Βανς , κατονομάστηκαν επίσης στα έγγραφα. Η Μισέλ Ομπάμα , ο Μάρκο Ρούμπιο και το ζεύγος Κλίντον κατονομάζονται επίσης στη λίστα. Οι Ρόμπερτ Ντι Νέρο, Νταϊάνα Ρος, Μελίντα Γκέιτς, Τάκερ Κάρλσον και Μέγκαν Μαρκλ περιλαμβάνονται επίσης στην οριστική λίστα της Μπόντι με όλες τις διασημότητες που κατονομάζονται στα αρχεία.

Η επιστολή προσθέτει: «Κανένα αρχείο δεν παρακρατήθηκε ή διαγράφηκε με βάση την αμηχανία, τη βλάβη της φήμης ή την πολιτική ευαισθησία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν οποιονδήποτε κυβερνητικό αξιωματούχο, δημόσιο πρόσωπο ή ξένο αξιωματούχο». Στην επιστολή της η Μπόντι, εξήγησε ότι έχουν δημοσιοποιηθεί όλα τα αρχεία που σχετίζονται με τον νόμο, τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί σε εννέα διαφορετικές ενότητες.

Οι κατηγορίες που ορίζονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι: Τζέφρι Έπσταϊν, Γκιλέιν Μάξγουελ, αρχεία καταγραφής πτήσεων ή ταξιδιωτικά αρχεία, άτομα που κατονομάζονται σε σχέση με τις εγκληματικές δραστηριότητες του Έπσταϊν, λεπτομέρειες για εταιρικές, μη κερδοσκοπικές, ακαδημαϊκές ή κυβερνητικές οντότητες που έχουν δεσμούς με τον Έπσταϊν, συμφωνίες ασυλίας που αφορούν τον Έπσταϊν και τους συνεργάτες του, εσωτερικές επικοινωνίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όλες οι επικοινωνίες που σχετίζονται με την καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν και, τέλος, τεκμηρίωση της κράτησης και του θανάτου του Έπσταϊν.

Στη συνέχεια, η Μπόντι εξήγησε τι είχε αποκρυφθεί κατά την δημοσιοποίηση των αρχείων του Έπσταϊν.

Η επιστολή ανέφερε: «Η μόνη κατηγορία αρχείων που παρακρατήθηκαν ήταν εκείνα τα αρχεία για τα οποία οι επιτρεπόμενες παρακρατήσεις βάσει του Άρθρου 2(γ) και τα προνομιακά υλικά δεν ήταν διακριτά από το υλικό που ανταποκρίνεται στο Άρθρο 2(α).»

«Όπως συζητήθηκε στις επιστολές του Υπουργείου προς το Κογκρέσο στις 19 Δεκεμβρίου 2025 και 29 Ιανουαρίου 2026 (οι Προηγούμενες Επιστολές της EFTA), τα προνόμια που ίσχυαν για τα παρακρατηθέντα αρχεία ήταν το απόρρητο της διαδικασίας διαβούλευσης, το απόρρητο του προϊόντος της εργασίας και το απόρρητο δικηγόρου-πελάτη.»

