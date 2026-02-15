Πώς ο Στιβ Μπάνον προσέγγισε τον Έπσταϊν στην προσπάθειά του να «ρίξει» τον πάπα Φραγκίσκο

Στα έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτεται η συνομωσία του πρώην συμβούλου του Λευκού Οίκου με τον καταδικασμένο παιδόφιλο, προκειμένου να υπονομεύσουν τον τότε ποντίφικα

Μίλτος Τσεκούρας


Μηνύματα που αντάλλαξε το 2019 ο Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Τραμπ, με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν, φέρνουν στο φως μια σκευωρία με στόχο την υπονόμευση του Πάπα Φραγκίσκου.

Τα έγγραφα, τα οποία περιήλθαν στη δημοσιότητα τον περασμένο μήνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αποκαλύπτουν ότι ο Μπάνον προσπάθησε να στρατολογήσει τον Έπσταϊν στην εκστρατεία του εναντίον του Ποντίφικα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN, ο Μπάνον θεωρούσε τον Φραγκίσκο —τον πρώτο Πάπα από τη Λατινική Αμερική— ως βασικό ιδεολογικό αντίπαλο στο κίνημα του «εθνικιστικού λαϊκισμού» που προωθούσε εκείνη την περίοδο στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Σε μήνυμά του τον Ιούνιο του 2019 προς τον Επστάιν, ο Μπάνον έγραφε χαρακτηριστικά: «Θα ρίξουμε τον Πάπα Φραγκίσκο», προσθέτοντας σε άλλη συνομιλία τη φράση: «Οι Κλίντον, ο Σι (Τζινπίνγκ), ο Φραγκίσκος, η ΕΕ... έλα αδελφέ».

«Ο Φραγκίσκος δεν αξίζει ούτε περιφρόνηση»

Οι διάλογοι δείχνουν ότι ο Επστάιν, λίγο πριν τη σύλληψή του για σωματεμπορία ανηλίκων, βοηθούσε τον Μπάνον να χτίσει το κίνημά του. Ο Μπάνον, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τον Φραγκίσκο «άνθρωπο που δεν αξίζει ούτε περιφρόνηση» λόγω της στάσης του υπέρ των μεταναστών, φέρεται να συζητούσε με τον Επστάιν ακόμη και την παραγωγή ταινίας βασισμένης στο βιβλίο In the Closet of the Vatican του Φρεντερίκ Μαρτέλ. Το βιβλίο αποκάλυπτε σκάνδαλα εντός της Καθολικής Εκκλησίας και ο Μπάνον πρότεινε στον Επστάιν να αναλάβει ρόλο εκτελεστικού παραγωγού.

Όταν ο Επστάιν έστειλε στον Μπάνον έναν τίτλο άρθρου που έθετε το δίλημμα «Πάπας Φραγκίσκος ή Στιβ Μπάνον; Οι Καθολικοί πρέπει να διαλέξουν», ο Μπάνον απάντησε λακωνικά: «Εύκολη επιλογή».

Ο βιογράφος του Πάπα, Όστεν Άιβερι, σχολίασε ότι ο Μπάνον πίστευε πως μπορούσε να εργαλειοποιήσει τις αποκαλύψεις για να βλάψει τον Φραγκίσκο, αλλά «υπολόγισε λάθος». Από την πλευρά του, ο πατέρας Αντόνιο Σπαντάρο, στενός συνεργάτης του Βατικανού, δήλωσε στο CNN ότι τα μηνύματα αυτά φανερώνουν την επιθυμία «να συγχωνευθεί η πνευματική εξουσία με την πολιτική ισχύ για στρατηγικούς σκοπούς», κάτι που ο Φραγκίσκος αντιμαχόταν σθεναρά.

Η αποκάλυψη των επαφών αυτών έρχεται να προστεθεί στη γνωστή ρήξη του Μπάνον με το Βατικανό, η οποία είχε κορυφωθεί με την προσπάθειά του να ιδρύσει μια «σχολή μονομάχων» για υπερασπιστές των ιουδαϊκο-χριστιανικών αξιών σε μοναστήρι κοντά στη Ρώμη, σχέδιο που τελικά μπλοκαρίστηκε από τις ιταλικές αρχές.





