Ο Έπσταϊν ζήτησε από το προσωπικό να εγκαταστήσει κρυφές κάμερες στο σπίτι του στη Φλόριντα

Νέες αποκαλύψεις για τη δράση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με email από το 2014 ο Τζέφρι Έπσταϊν ζήτησε από μέλος του προσωπικού του να εγκαταστήσει κρυφές κάμερες βίντεο στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Ο βοηθός του ανέφερε στον Έπσταϊν ότι σχεδίαζε να τις κρύψει μέσα σε κουτιά χαρτομάντιλων στο σπίτι.

Τα email ήταν ανάμεσα σε εκατομμύρια έγγραφα που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα.

Συγκεκριμένα σε email της 5ης Φεβρουαρίου 2014, ο Έπσταϊν έδωσε εντολή στον συνεργάτη του: "Ας πάρουμε τρεις κρυφές κάμερες με ανιχνευτή κίνησης που εγγράφουν, ευχαριστώ".

Πέντε ώρες αργότερα, έλαβε την εξής απάντηση: "Τζέφρι, αγόρασα ήδη δύο κάμερες με αισθητήρα κίνησης από το Spy Store στο Φορτ Λόντερντεϊλ χθες, τις φόρτισα χθες το βράδυ και καταλαβαίνω πώς λειτουργούν καθώς μιλάμε... Τις εγκαθιστώ τώρα σε κουτιά".

Αποσπάσματα από το οπτικοακουστικό υλικό

Πολλά βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα φαίνεται να έχουν τραβηχτεί στο γραφείο του Έπσταϊν στο σπίτι του στη Φλόριντα.

Ένα βίντεο που εντοπίστηκε δείχνει άνδρα, που φαίνεται να είναι ο Έπσταϊν, να μιλάει με γυναίκες σε εκείνο το δωμάτιο. Ένα άλλο δείχνει μια γυναίκα να γονατίζει δίπλα του.

Από αστυνομικά έγγραφα είναι γνωστό ότι τα θύματα φοβόντουσαν ότι καταγράφονταν κρυφά. Τα νέα αυτά email και οι εικόνες που δημοσιεύτηκαν υποδηλώνουν ότι πράγματι συνέβαινε.

Παραιτείται κορυφαία δικηγόρος της Goldman Sachs λόγω των δεσμών με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Οι στενοί δεσμοί της κορυφαίας νομικής συμβούλου της Goldman Sachs, Κάθριν Ρούμλερ, με τον καταδικασμένο παιδόφιλο, Τζέφρι Έπσταϊν, είδαν στο «φως» της δημοσιότητας μέσω εγγράφων που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι η αποχώρηση της Ρούμλερ, η οποία υπήρξε δικηγόρος του Έπσταϊν και είχε διατελέσει σε ανώτερες θέσεις στην κυβέρνηση Ομπάμα, θα τεθεί σε ισχύ από την 30ή Ιουνίου.

Η Κάθριν Ρούμλερ εξήγησε ότι παραιτήθηκε για να αποφύγει την αρνητική δημοσιότητα που θεωρούσε ότι επηρέαζε την τράπεζα, λόγω του προηγούμενου ρόλου της, ως ιδιωτικής δικηγόρου, σε δήλωση στους Financial Times.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, τόνισε ότι σέβεται την απόφαση της Ρούμλερ και την ευχαριστεί για «την ποιότητα της νομικής της καθοδήγησης σε σημαντικά θέματα για την τράπεζα». Η Ρούμλερ εντάχθηκε στην Goldman Sachs το 2020 από τη δικηγορική εταιρεία Latham & Watkins.

Η σχέση της Ρούμλερ με τον Έπσταϊν ήταν γνωστή από τη δημοσίευση του πρώτου συνόλου εγγράφων σχετικά με την υπόθεση πριν από μερικούς μήνες. Μέχρι τότε, η Goldman Sachs είχε δείξει πλήρη υποστήριξη προς τη γενική σύμβουλο. Ωστόσο, ο Τύπος θεωρούσε αναπόφευκτη την αποχώρηση μετά το τελευταίο «κύμα» δημοσιεύσεων.

Τα νέα έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν, μεταξύ άλλων, πολλές ανταλλαγές μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ της Ρούμλερ και του Έπσταϊν, τον οποίο αποκαλούσε συχνά «θείο Τζέφρι».

Η φιλική τους σχέση συνεχίστηκε μέχρι λίγο πριν από τον θάνατο του Έπσταϊν στη φυλακή, το 2019, πολύ μετά την πρώτη του καταδίκη (το 2008) για προσέλκυση ανηλίκου για πορνεία.

Η Κάθριν Ρούμλερ ήταν ένα από τα τρία άτομα που ο Έπσταϊν κάλεσε μετά τη σύλληψή του, τον Ιούλιο του 2019, με κατηγορίες για εμπορία ανηλίκων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Την περίοδο εκείνη, η Ρούμλερ εργαζόταν στη Latham & Watkins, μία μεγάλη δικηγορική εταιρεία με εξειδίκευση στο εταιρικό δίκαιο, τις συγχωνεύσεις – εξαγορές και το χρηματιστηριακό δίκαιο. Στην κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα, κατείχε ανώτερες θέσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης από το 2009 έως το 2011, πριν ενταχθεί στον Λευκό Οίκο ως νομική σύμβουλος έως τον Ιούνιο του 2014.

