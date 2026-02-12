Βρετανία: Νέα παραίτηση στην κυβέρνηση Στάρμερ - Αποχώρησε ο γενικός γραμματέας Κρις Γουόρμαλντ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός βρίσκεται υπό σημαντική πολιτική πίεση τις τελευταίες ημέρες, λόγω των στενών δεσμών του Πίτερ Μάντελσον, πρεσβευτή στις ΗΠΑ, με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο παραιτηθείς γενικός γραμματέας της βρετανικής κυβέρνησης, Κρις Γουόρμαλντ

Παραιτήθηκε σήμερα (12/02) ο γενικός γραμματέας της βρετανικής κυβέρνησης, Κρις Γουόρμαλντ, ο τρίτος υψηλόβαθμος αξιωματούχος που αποχωρεί τις τελευταίες ημέρες από τη Ντάουνινγκ Στριτ.

Είχε προηγηθεί η αποχώρηση του Μόργκαν ΜακΣουίνι, προσωπάρχη του Στάρμερ, και του Τιμ Άλαν, διευθυντή επικοινωνίας του βρετανού πρωθυπουργού – ο οποίος φέρεται να στοχεύει σε αναδιάρθρωση του επιτελείου του στον απόηχο του σκανδάλου Μάντελσον.

«Είμαι πολύ ευγνώμων στον σερ Κρις για τη μακρά και διακεκριμένη σταδιοδρομία του ως δημόσιος λειτουργός, η οποία εκτείνεται σε πάνω από 35 χρόνια, και για την υποστήριξη που μου προσέφερε τον τελευταίο χρόνο», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, συμπληρώνοντας: «Συμφώνησα μαζί του πως θα παραιτηθεί σήμερα από τη θέση του γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου».

Από την πλευρά του, ο Κρις Γουόρμαλντ δήλωσε πως «ήταν τιμή και προνόμιο» η θητεία του, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τους μέχρι πρότινος συνεργάτες του. Έπειτα από θητεία μόλις ενός έτους – είχε διοριστεί τον Δεκέμβριο του 2024 – ο Γουόρμαλντ έγινε ο πιο βραχύβιος γενικός γραμματέας κυβέρνησης στη Βρετανία.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δέχθηκε πιέσεις ακόμη και από στελέχη του κόμματός του να παραιτηθεί, με αφορμή την απόφασή του να διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον πρεσβευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκάλυψαν τους στενούς δεσμούς του Μάντελσον με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν. Λόγω των αποκαλύψεων, πολλοί αμφισβήτησαν την κρίση που επέδειξε ο Στάρμερ, την ώρα που η δημοτικότητα του πρωθυπουργού στις δημοσκοπήσεις φθίνει, μόλις 18 μήνες αφού κέρδισε με άνεση τις βουλευτικές εκλογές στη Βρετανία.

