Έπσταϊν: «Έτοιμος» να συνεργαστεί με την αστυνομία στις έρευνες δηλώνει ο βασιλιάς Κάρολος

Η περίφημη φωτογραφία του Τζέφρι Έπσταϊν και του - τότε - πρίγκιπα Άντριου να περπατούν στο Σέντραλ Παρκ

«Έτοιμο» να συνεργαστεί με την αστυνομία στις έρευνες σε βάρος του πρώην πρίγκιπα Άντριου, πλέον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνσδορ, δηλώνει το παλάτι του Μπάκιγχαμ, ενώ οι αρχές αξιολογούν στοιχεία ότι μοιράστηκε εμπιστευτικά έγγραφα με τον Τζέφρι Έπσταϊν ενώ υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος της Βρετανίας.

Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνσδορ έχει πάντα αρνηθεί οποιουσδήποτε ισχυρισμούς για παράνομες πράξεις σε σχέση με τον Έπσταϊν.

«Ο βασιλιάς έχει καταστήσει σαφές, με λόγια και με πρωτοφανείς ενέργειες, τη βαθιά του ανησυχία για τους ισχυρισμούς που συνεχίζουν να έρχονται στο φως σχετικά με τη συμπεριφορά του κ. Μαουντμπάτεν-Ουίνσδορ», δήλωσε το Μπάκιγχαμ τη Δευτέρα (09/02).

«Ενώ οι συγκεκριμένες καταγγελίες πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον κ. Μαουντμπάτεν-Ουίνσδορ, εάν μας προσεγγίσει η αστυνομία, είμαστε έτοιμοι να την υποστηρίξουμε, όπως θα περίμενε κανείς.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι σκέψεις και η συμπάθεια των Μεγαλειοτήτων τους ήταν και παραμένουν με τα θύματα κάθε μορφής κακοποίησης».

Μια ανταλλαγή email από τις 30 Νοεμβρίου 2010 – μέρος της τελευταίας δημοσίευσης των αρχείων Έπσταϊν – υποδηλώνει ότι ο Άντριου προώθησε στον Έπσταϊν «εκθέσεις επισκέψεων για το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και το Σενζέν» σχετικά με μια επίσκεψη που πραγματοποίησε εκείνη την περίοδο στη Νοτιοανατολική Ασία.

Ένα άλλο email από το 2010, αυτή τη φορά την παραμονή των Χριστουγέννων, φαίνεται να δείχνει τον Μαουντμπάτεν-Ουίνσδορ να μοιράζεται «εμπιστευτικές» πληροφορίες σχετικά με επενδύσεις στο Αφγανιστάν με τον Έπσταϊν.

