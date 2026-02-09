Έπσταϊν: Αρνήθηκε να δώσει απαντήσεις η σύντροφος και συνεργός του - Ζήτησε χάρη από Τραμπ

Η σύντροφος και συνεργός του Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, αρνήθηκε σήμερα, όπως ήταν αναμενόμενο, να απαντήσει στις ερωτήσεις μιας Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως ανακοίνωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρός της, ο Τζέιμς Κόμερ, αφού ολοκληρώθηκε η σύντομη ακρόασή της, κεκλεισμένων των θυρών.

«Όπως προβλεπόταν, η Γκισλέιν Μάξγουελ επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία και αρνήθηκε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις», είπε ο Κόμερ στους δημοσιογράφους.

Η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος εγγυάται το δικαίωμα κάποιου να αρνηθεί να μιλήσει για να μην αυτοενοχοποιηθεί.

O Επστάιν με τη Μάξγουελ U.S. Department of Justice

«Ο δικηγόρος της είπε ότι θα απαντούσε στις ερωτήσεις εάν λάμβανε χάρη» από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε ο Κόμερ.

«Ελπίζει στον Τραμπ»

Η Melanie Stansbury, βουλευτής των Δημοκρατικών για το Νέο Μεξικό, η οποία παρευρέθηκε στην ακρόαση της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Μάξγουελ ήλπιζε σε επιείκεια από τον Ντόναλντ Τραμπ επιλέγοντας να παραμείνει σιωπηλή.

«Είναι πολύ σαφές ότι χρησιμοποίησε αυτή την ευκαιρία όχι μόνο για να ζητήσει επιείκεια, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα, αλλά και για να στείλει ένα άμεσο μήνυμα ότι ελπίζει ότι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στην κατάθεση θα το μεταφέρουν στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή ότι η σιωπή της μπορεί να αγοραστεί με επιείκεια», δήλωσε η Stansbury.

«Είναι πολύ σαφές ότι αυτό είναι το μήνυμα που προσπαθεί να στείλει απευθείας στον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ», πρόσθεσε η Stansbury.

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνώριζε τον Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά υποστηρίζει ότι είχε διακόψει τις σχέσεις του με αυτόν πολύ πριν από το θάνατό του στη φυλακή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πάντα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή με τα εγκλήματα του Έπσταϊν.

