Τζέφρι Έπσταϊν: Μυστηριώδες email τον προειδοποιούσε για την έναρξη του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου

Το email στάλθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2015, την ίδια ημέρα που τουρκικά μαχητικά κατέρριψαν ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος στα σύνορα με τη Συρία, προκαλώντας μία από τις σοβαρότερες κρίσεις στις σχέσεις Άγκυρας – Μόσχας των τελευταίων δεκαετιών

Δημήτρης Δρίζος

O Τζέφρι Επστάιν

Ένα αινιγματικό email που εστάλη στον Τζέφρι Έπσταϊν το 2015 επανέρχεται στο προσκήνιο, προκαλώντας ερωτήματα και νέα σενάρια γύρω από τις διεθνείς διασυνδέσεις του διαβόητου χρηματιστή. Το μήνυμα, με αποστολέα που παραμένει απόρρητος, περιείχε μόνο μία φράση: «Beginning of WW3?» («Αρχή του Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου;»), χωρίς καμία περαιτέρω εξήγηση.

Το email στάλθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2015, την ίδια ημέρα που τουρκικά μαχητικά κατέρριψαν ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος στα σύνορα με τη Συρία, προκαλώντας μία από τις σοβαρότερες κρίσεις στις σχέσεις Άγκυρας – Μόσχας των τελευταίων δεκαετιών. Η τουρκική πλευρά υποστήριξε ότι το αεροσκάφος παραβίασε τον εναέριο χώρο της, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε λόγο για «πισώπλατο χτύπημα» από «συνεργούς τρομοκρατών».

Την ίδια ημέρα, η Τυνησία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από επίθεση σε λεωφορείο που μετέφερε μέλη της προεδρικής φρουράς, με αποτέλεσμα τον θάνατο 12 ανθρώπων, ενώ στη Μινεάπολη των ΗΠΑ ξέσπασαν βίαιες διαδηλώσεις έπειτα από τον θανάσιμο πυροβολισμό άοπλου μαύρου άνδρα από αστυνομικό.

Το αινιγματικό μήνυμα περιλαμβάνεται σε νέα παρτίδα εγγράφων που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα και σχετίζονται με την υπόθεση του Έπσταϊν. Συνοδεύεται μάλιστα από προειδοποίηση ότι το περιεχόμενό του είναι εμπιστευτικό και ενδέχεται να καλύπτεται από το απόρρητο της σχέσης δικηγόρου – πελάτη ή να αποτελεί «εσωτερική πληροφορία».

Οι υποψίες για κατασκοπεία

Οι αποκαλύψεις αναζωπυρώνουν τις θεωρίες περί εμπλοκής του Έπσταϊν σε μυστικές υπηρεσίες. Παρότι τόσο το Κρεμλίνο όσο και ο σημερινός πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, διέψευσαν εκ νέου το Σαββατοκύριακο ότι ο Έπσταϊν υπήρξε πράκτορας των χωρών τους, σε έγγραφα του FBI αναφέρεται πως είχε εκπαιδευτεί ως κατάσκοπος από τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, Εχούντ Μπαράκ.

Παράλληλα, ανώνυμη πηγή του FBI υποστηρίζει ότι εργαζόταν για τη Μοσάντ, ενώ άλλοι ισχυρισμοί κάνουν λόγο για πιθανή συνεργασία και με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, με στόχο τη συλλογή ενοχοποιητικού υλικού για εκβιασμούς σε ισχυρά πρόσωπα. Στην Πολωνία, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ έχει συστήσει ειδική ομάδα για να διερευνήσει τις σχέσεις του Έπσταϊν με τη Ρωσία.

Οι υπόλοιπες αποκαλύψεις από τα email

Στα ίδια έγγραφα περιλαμβάνονται και άλλα email που ρίχνουν φως στον τρόπο ζωής και τις δραστηριότητές του. Σε ένα από αυτά, συνεργάτης του Έπσταϊν συζητά με άλλο πρόσωπο την παραλαβή γυναίκας από το διαμέρισμά της και τη μεταφορά της στο κέντρο της πόλης. Σε άλλο μήνυμα, η βοηθός του Λέσλι Γκροφ επικοινωνεί με τη βοηθό του Γούντι Άλεν για την αποστολή «κάποιου πράγματος» στο σπίτι του σκηνοθέτη στο Μανχάταν.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και email της Αριάν ντε Ρότσιλντ, διευθύνουσας συμβούλου του ελβετικού τραπεζικού ομίλου Edmond de Rothschild, στην οποία περιγράφει έντονη δυσαρέσκεια για τη διοίκηση της εταιρείας, μιλώντας για «άθλιους προϋπολογισμούς», «καμία φιλοδοξία» και επείγουσα ανάγκη εύρεσης νέου CEO.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019, ενώ ανέμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης και trafficking ανηλίκων. Παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, οι αποκαλύψεις συνεχίζονται, τροφοδοτώντας νέες υποψίες για το εύρος των διασυνδέσεων και της επιρροής του, αλλά και για τον πραγματικό ρόλο που ενδεχομένως διαδραμάτιζε στο παγκόσμιο παρασκήνιο.

