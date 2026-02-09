Υπόθεση Έπσταϊν: Δεύτερη παραίτηση στην βρετανική κυβέρνηση μέσα σε 24 ώρες

Μόλις μία μέρα μετά την παραίτηση του Μόργκαν ΜακΣουίνι, κορυφαίου συμβούλου του πρωθυπουργού της Βρετανίας, παραιτήθηκε ο Τιμ Άλαν, διευθυντής Επικοινωνίας του Βρετανού ηγέτη, στο δεύτερο μεγάλο χτύπημα της κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ.

Ο ΜακΣουίνι επικαλέσθηκε την υποστήριξη που είχε εκφράσει προς το πρόσωπο του Πίτερ Μάντελσον, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στα έγγραφα που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την υπόθεση του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν, όταν ετέθη θέμα διορισμού του στην θέση του πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον. Ο ΜακΣουίνι ανέφερε ότι αναλαμβάνει «την πλήρη ευθύνη» για τη συμβουλή που έδωσε στον Κιρ Στάρμερ να διορίσει τον Λόρδο Μάντελσον παρά τη σχέση του με τον Έπσταϊν.

Από την πλευρά του, ο Άλαν δήλωσε στην ανακοίνωση του, που συνοδεύει την παραίτησή του: «Αποφάσισα να παραιτηθώ για να επιτρέψω τον σχηματισμό νέου επιτελείου στο No10. Εύχομαι στον πρωθυπουργό και την ομάδα του κάθε επιτυχία».

Ο Τιμ Άλαν υπηρέτησε ως σύμβουλος του Τόνι Μπλερ από το 1992 έως το 1998. Συνέχισε δημιουργώντας μία από τις σημαντικότερες συμβουλευτικές εταιρείες δημοσίων υποθέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Σεπτέμβριο 2025 ορίσθηκε εκτελεστικός διευθυντής Επικοινωνίας στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Μέσα σε διάστημα 24 ωρών, ο Κιρ Στάρμερ έχασε δύο κορυφαία μέλη του επιτελείου του στη προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την κυβερνητική κρίση που έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για το πρόσωπο του Πίτερ Μάντελσον και τις σχέσεις του Έπσταϊν.