Βρετανία: Τρίζει η καρέκλα του πρωθυπουργού εξαιτίας του σκανδάλου Έπσταϊν

Την πιο σοβαρή κρίση στην πρωθυπουργική θητεία του αντιμετωπίζει ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος «καρατόμησε» το «δεξί χέρι» του για το σκάνδαλο Έπσταϊν αλλά οι βουλευτές του συνεχίζουν να τον επικρίνουν.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να βρεθεί σήμερα πρόσωπο με πρόσωπο με τους βουλευτές των Εργατικών, που του ασκούν σφοδρή κριτική για την εμπλοκή του Λόρδου Μάντελσον στο σκάνδαλο Έπσταϊν.

Ο επιτελάρχης του Στάρμερ, Μόργκαν Μακσουίνι υπέβαλε τελικά την παραίτησή του την Κυριακή καθώς ανέβαλε την ευθύνη για τον διορισμό του Λόρδου Μάντελσον ως πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ.

Ο Μόργκαν Μακσουίνι ανέφερε ότι αναλαμβάνει «την πλήρη ευθύνη» για τη συμβουλή που έδωσε στον Κιρ Στάρμερ να διορίσει τον Λόρδο Μάντελσον παρά τη σχέση του με τον παιδεραστή χρηματοδότη Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας αναμένεται να βρεθεί σήμερα σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Εργατικών την ώρα που αρκετοί βουλευτές του ζητούν να ακολουθήσει το παράδειγμα του Λόρδου Μάντελσον και του πρώην επιτελάρχη του και να παραιτηθεί.

Άλλοι βουλευτές των Εργατικών υποστηρίζουν τον Στάρμερ αλλά εξηγούν ότι το κυβερνών κόμμα πρέπει να γίνει πιο συμπεριληπτικό για να επιβιώσει στη διακυβέρνηση.

Ο Πίτερ Μάντελσον AP/Evan Vucci

Sky News: Ο πρωθυπουργός μάχεται για την επιβίωσή του

Σύμφωνα με ανάλυση του Sky News ο Στάρμερ δεν είχε άλλη επιλογή και μετά από την κρίση και τις έντονες πιέσεις των βουλευτών του να αναλάβει κάποιος την ευθύνη για το σκάνδαλο Μάντελσον, ο επιτελάρχης του πρωθυπουργού παραιτήθηκε.

«Αυτό θα πρέπει να ήταν ένα πικρό χτύπημα για τον Στάρμερ, ο οποίος είχε επανειλημμένα δηλώσει όλη την εβδομάδα ότι είχε πλήρη εμπιστοσύνη στον Μακσουίνι», γράφει το βρετανικό δίκτυο.

Η Ντάουνινγκ Στριτ αρχικά προσπάθησε να κρατήσει στην θέση του τον Μακσουίνι αλλά τελικά την Κυριακή υποχρεώθηκε να τον «καρατομήσει». «Το γεγονός ότι η κυβέρνηση άλλαξε πορεία αποκαλύπτει τον μεγάλο κίνδυνο στον οποίο βρίσκεται ο Στάρμερ. Αντιμέτωπος με την οργή βουλευτών που δεν έδειχνε σημάδια υποχώρησης η Ντάουνινγκ Στριτ πρόσφερε μία κεφαλή επί πίνακι», αναφέρει το Sky News.

Επιπλέον υποστηρίζει ότι πλέον ο Βρετανός πρωθυπουργός είναι αποδυναμωμένος αφού έχασε τον Μασουίνι έναν σύμμαχο-κλειδί, που αποτελούσε την «ραχοκοκαλιά» της στρατηγικής του.

Διαβάστε επίσης