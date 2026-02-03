Ο Μάντελσον παραιτείται από τον τίτλο του λόρδου μετά την αποκάλυψη των επαφών του με τον Έπσταϊν



Ο πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον και εξέχουσα προσωπικότητα των Εργατικών Πίτερ Μάντελσον θα παραιτηθεί από τη θέση του στη Βουλή των Λόρδων αύριο Τετάρτη, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Άνω Βουλής, στον απόηχο των νέων αποκαλύψεων για τους δεσμούς του Μάντελσον με τον Αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

«Ο γραμματέας της Βουλής έλαβε (σήμερα Τρίτη) μήνυμα από τον Λόρδο Μάντελσον, με το οποίο τον ενημερώνει για την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το αξίωμά του στη Βουλή, παραίτηση με ισχύ από τις 4 Φεβρουαρίου», δήλωσε ο πρόεδρος της Άνω Βουλής.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ διέταξε χθες μια πλήρη «έρευνα» των δεσμών μεταξύ του Έπσταϊν και του Μάντελσον, εκτιμώντας ότι θα πρέπει να αποπεμφθεί και από τη Βουλή των Λόρδων. Νωρίτερα σήμερα, εκπρόσωπος του Στάρμερ δήλωσε πως ο 72χρονος Μάντελσον «απογοήτευσε τη χώρα του».

Ο πρώην πρέσβης, με πολλά κυβερνητικά πόστα στο παρελθόν, παραιτήθηκε την Κυριακή από μέλος του Εργατικού Κόμματος, μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις στενές σχέσεις του με τον Αμερικανό παιδεραστή.

Νέο φως στη σχέση μεταξύ Έπσταϊν και Πίτερ Μάντελσον

Τα νέα αρχεία φαίνεται να δείχνουν τρεις ξεχωριστές πληρωμές ύψους 25.000 δολαρίων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Έπσταϊν στην JP Morgan που αναφέρονται στον πρώην πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, και ξεχωριστά έγγραφα φαίνεται να δείχνουν ότι ο Επστάιν έστειλε χιλιάδες λίρες στον σύζυγο του Μάντελσον μετά την αποφυλάκισή του το 2009.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τα τραπεζικά αντίγραφα, ο Μάντελσον είπε: «Δεν έχω κανένα αρχείο και καμία ανάμνηση λήψης αυτών των ποσών και δεν γνωρίζω αν τα έγγραφα είναι αυθεντικά». Τα αρχεία περιλαμβάνουν επίσης μια εικόνα του Μάντελσον με τα εσώρουχα να στέκεται δίπλα σε μια γυναίκα της οποίας το πρόσωπο είναι κρυμμένο. Απαντώντας, ο Μάντελσον είπε ότι «δεν μπορεί να εντοπίσει την τοποθεσία ή τη γυναίκα και δεν μπορεί να σκεφτεί ποιες ήταν οι συνθήκες». Ο Μάντελσον απολύθηκε τον Σεπτέμβριο λόγω των σχέσεών του με τον Έπστάιν. Την Κυριακή, παραιτήθηκε από το Εργατικό Κόμμα.

Σε ανακοίνωσή του , ο Μάντελσον επανέλαβε ότι είχε κάνει λάθος που πίστεψε τον Επστάιν και συνέχισε τη σχέση του μαζί του, προσθέτοντας: «Λυπάμαι βαθιά που το έκανα αυτό και ζητώ απερίφραστα συγγνώμη από τις γυναίκες και τα κορίτσια που υπέφεραν».

