Σαν σήμερα 19 Μαρτίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 19 Μαρτίου.

  • 1863 - Το SS Georgiana, το οποίο λέγεται ότι ήταν το πιο ισχυρό καταδρομικό των Συνομόσπονδων Πολιτειών της Αμερικής, βυθίζεται κατά το παρθενικό του ταξίδι με φορτίο πυρομαχικών, φαρμάκων και εμπορευμάτων αξίας άνω του 1.000.000 δολαρίων.
  • 1895 - Οι Γάλλοι κινηματογραφιστές και εφευρέτες Ογκίστ και Λουί Λιμιέρ δημιουργούν την πρώτη ταινία τους, με τίτλο «Έξοδος από το εργοστάσιο Λυμιέρ» (La sortie des usines Lumière), που αποτυπώνει την έξοδο των εργατών από το εργοστάσιό τους.
  • 1945 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ο Αδόλφος Χίτλερ εκδίδει τη διαταγή «Νέρων» διατάσσοντας την καταστροφή όλων των βιομηχανιών, των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, των καταστημάτων, των εγκαταστάσεων μεταφοράς και των μέσων επικοινωνίας στη Γερμανία.
  • 2004 - Η Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα εκλέγεται Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, αποτελώντας την πρώτη γυναίκα που καταλαμβάνει αυτό το αξίωμα.
  • 2019 - Φεύγει από τη ζωή ο Θανάσης Γιαννακόπουλος. Ο ευπατρίδης βιομήχανος υπήρξε μια από τις εμβληματικότερες μορφές του ελληνικού αθλητισμού, ταυτίζοντας το όνομά του με τον Παναθηναϊκό και αφιερώνοντας τη ζωή του στο μπασκετικό τμήμα αλλά και στα ερασιτεχνικά τμήματα του συλλόγου, τα οποία υπηρέτησε με πάθος, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια ως πρόεδρος. Μαζί με τον αείμνηστο αδελφό του, Παύλο Γιαννακόπουλο, αποτέλεσαν σύμβολα προσφοράς και διαρκούς στήριξης του «πράσινου» οργανισμού, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και γενικότερα του ελληνικού αθλητισμού.
06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με σκόνη, λασποβροχές και πτώση της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Επιστρέφουν οι χιονοπτώσεις

05:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:34WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

05:28ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πλήγματα του Ιράν σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή – Ο Τραμπ απειλεί με καταστροφή του South Pars – Η Σαουδική Αραβία «διατηρεί το δικαίωμα στρατιωτικής απάντησης» απέναντι στην Τεχεράνη

05:10ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4Κ/2026: Βγήκε η προκήρυξη για τις 1.654 μόνιμες προσλήψεις σε νοσοκομεία - Πότε οι ξεκινούν οι αιτήσεις

04:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυστηρή προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν – «Θα καταστρέψουμε ολοκληρωτικά το South Pars» αν υπάρξει νέα επίθεση στο Κατάρ

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Αραβική σύνοδος: Κοινή έκκληση προς το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις

04:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτός ελέγχου η άνοδος της τιμής του πετρελαίου – Ξεπέρασε τα 110 δολάρια το Brent

03:36ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πάνω από 2.400 νεκροί σε 12 χώρες – Ο χάρτης της αιματηρής σύγκρουσης

03:12ΕΡΓΑΣΙΑ

6Κ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ (ΤΕ/ΔΕ) – Ξεκινούν οι ενστάσεις

02:46ΚΟΣΜΟΣ

UKMTO: Επίθεση σε εμπορικό πλοίο στα ανοικτά των ΗΑΕ – Προκλήθηκε πυρκαγιά

02:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μπροστά - Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: «Διατηρούμε το δικαίωμα στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν»

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Τσαντ: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε πλήγμα drone από το Σουδάν

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία Μακρόν με Τραμπ και εμίρη του Κατάρ μετά την επίθεση στο Ras Laffan

00:50ΚΥΠΡΟΣ

Συνάντηση Χριστοδουλίδη - Φον ντερ Λάιεν: Ικανοποίηση για την αλληλεγγύη της Ευρώπης στην Κύπρο

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street στον απόηχο της απόφασης της Fed για τα επιτόκια

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Στους «8» με θριαμβευτική ανατροπή η Λίβερπουλ – Τα ζευγάρια των προημιτελικών

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Κάλυψαν τρύπα με χαρτόνι και έγραψαν «ΜΗΝ ΠΑΤΑΤΕ»

23:50ΥΓΕΙΑ

Θεραπεία RNA θα μπορούσε να βοηθήσει την καρδιά να επιδιορθωθεί μόνη της

Novibet
21:40ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Θρίλερ με 24χρονη που ξυλοκοπήθηκε - Η έκκληση της αδελφής της

05:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Όσκαρ πρωτοτυπίας στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με τους 20 μαθητές της για παρανυφάκια

21:44TRAVEL

Από Ντουμπάι σε… Ελλάδα: Ο πόλεμος αλλάζει τις ταξιδιωτικές επιλογές

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που έπεσε από προβολέα γηπέδου στους Αμπελόκηπους

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική κατάληξη για influencer: Ο πρώην την έθαψε ζωντανή μέσα σε βαλίτσα σε δάσος της Σλοβενίας

05:28ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πλήγματα του Ιράν σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή – Ο Τραμπ απειλεί με καταστροφή του South Pars – Η Σαουδική Αραβία «διατηρεί το δικαίωμα στρατιωτικής απάντησης» απέναντι στην Τεχεράνη

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση «σταθμός» από το ΣτΕ για τους διαζευγμένους γονείς - Πώς διαμορφώνεται η γονική μέριμνα

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

04:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυστηρή προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν – «Θα καταστρέψουμε ολοκληρωτικά το South Pars» αν υπάρξει νέα επίθεση στο Κατάρ

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για αγοράκι τριών ετών - Κατάπιε ξυραφάκι

14:01ΕΥ ΖΗΝ

Το ένα πράγμα που πρέπει πάντα να αποφεύγετε στο πρωινό, σύμφωνα με διαιτολόγους

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η στρατηγική «αποκεφαλισμού» του Ιράν κινδυνεύει με αντίθετα αποτελέσματα

20:53LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: «Γαζώνουν» τον Άγγελο, συλλαμβάνουν τον Ορφέα

22:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαμία: Κυνήγησαν τους «μαϊμού» ΔΕΗτζήδες και πήραν πίσω τα χρυσαφικά της ηλικιωμένης

02:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μπροστά - Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Κλεομένη: «Μάγκες έσφαξαν Τούρκο» - Τα μηνύματα σε ομαδική συνομιλία

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επίθεση Τσελίκ στις χώρες της Ευρώπης που έστειλαν βοήθεια στην Κύπρο

09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Επαναπατρίστηκαν 101 Έλληνες και 45 κατοικίδια - Χαμόγελα και συγκίνηση στο «Ελ. Βενιζέλος» - Τι δήλωσαν στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ