Σαν σήμερα 19 Μαρτίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 19 Μαρτίου.
- 1863 - Το SS Georgiana, το οποίο λέγεται ότι ήταν το πιο ισχυρό καταδρομικό των Συνομόσπονδων Πολιτειών της Αμερικής, βυθίζεται κατά το παρθενικό του ταξίδι με φορτίο πυρομαχικών, φαρμάκων και εμπορευμάτων αξίας άνω του 1.000.000 δολαρίων.
- 1895 - Οι Γάλλοι κινηματογραφιστές και εφευρέτες Ογκίστ και Λουί Λιμιέρ δημιουργούν την πρώτη ταινία τους, με τίτλο «Έξοδος από το εργοστάσιο Λυμιέρ» (La sortie des usines Lumière), που αποτυπώνει την έξοδο των εργατών από το εργοστάσιό τους.
- 1945 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ο Αδόλφος Χίτλερ εκδίδει τη διαταγή «Νέρων» διατάσσοντας την καταστροφή όλων των βιομηχανιών, των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, των καταστημάτων, των εγκαταστάσεων μεταφοράς και των μέσων επικοινωνίας στη Γερμανία.
- 2004 - Η Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα εκλέγεται Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, αποτελώντας την πρώτη γυναίκα που καταλαμβάνει αυτό το αξίωμα.
- 2019 - Φεύγει από τη ζωή ο Θανάσης Γιαννακόπουλος. Ο ευπατρίδης βιομήχανος υπήρξε μια από τις εμβληματικότερες μορφές του ελληνικού αθλητισμού, ταυτίζοντας το όνομά του με τον Παναθηναϊκό και αφιερώνοντας τη ζωή του στο μπασκετικό τμήμα αλλά και στα ερασιτεχνικά τμήματα του συλλόγου, τα οποία υπηρέτησε με πάθος, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια ως πρόεδρος. Μαζί με τον αείμνηστο αδελφό του, Παύλο Γιαννακόπουλο, αποτέλεσαν σύμβολα προσφοράς και διαρκούς στήριξης του «πράσινου» οργανισμού, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και γενικότερα του ελληνικού αθλητισμού.
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:34 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου
01:36 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τσαντ: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε πλήγμα drone από το Σουδάν
23:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο: Κάλυψαν τρύπα με χαρτόνι και έγραψαν «ΜΗΝ ΠΑΤΑΤΕ»
19:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αγωνία για αγοράκι τριών ετών - Κατάπιε ξυραφάκι
20:53 ∙ LIFESTYLE