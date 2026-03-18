Τραγική κατάληξη για influencer: Ο πρώην την έθαψε ζωντανή μέσα σε βαλίτσα σε δάσος της Σλοβενίας

Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία από την ιατροδικαστική έρευνα για τη δολοφονία της σταρ των κοινωνικών δικτύων Stefanie Pieper, 32 ετών, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε μία βαλίτσα σε ένα δάσος της Σλοβενία.

Ως ύποπτος συνελήφθη ο πρώην σύντροφός της Patrick M, 31 ετών.

Η influencer πιστεύεται ότι δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της, αφού επέστρεψε στο σπίτι της από ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι στις 23 Νοεμβρίου του περασμένου έτους.

Στο τελευταίο sms σε μια φίλη της, προειδοποιούσε ότι «υπάρχει ένας ανώμαλος στο κλιμακοστάσιο» και περιέγραψε ότι είδε μια «σκοτεινή φιγούρα».

Το πτώμα της ανακαλύφθηκε αργότερα από την αστυνομία. Ο 31χρονος κατηγορείται ότι στραγγάλισε τη Stefanie πριν τη βάλει σε μια βαλίτσα και τη θάψει σε ένα δάσος κοντά στα σύνορα Αυστρίας-Σλοβενίας.

Ο ύποπτος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες δεν μπορούσε να αποδεχτεί το τέλος της σχέσης τους, φέρεται να ομολόγησε και να οδήγησε τους αστυνομικούς στον τόπο ταφής.

Ισχυρίζεται ότι ο φόνος συνέβη μετά από έντονο καβγά στο διαμέρισμά της.



Ωστόσο, σε μια ανησυχητική ανατροπή, οι ιατροδικαστές υποστηρίζουν πλέον ότι η Stefanie ενδέχεται να μην ήταν νεκρή όταν θάφτηκε. Τα ευρήματα της νεκροψίας επιβεβαίωσαν ότι είχε στραγγαλιστεί και είχε υποστεί τραύματα στο πρόσωπο, πιθανώς από χτυπήματα ή κινήσεις μέσα στη βαλίτσα κατά τη μεταφορά.

Ωστόσο, οι ειδικοί δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν με ακρίβεια πότε πέθανε.

Δεν έχουν αποκλείσει το φρικιαστικό ενδεχόμενο να ήταν απλώς αναίσθητη όταν την έβαλε μέσα στη τυρκουάζ βαλίτσα, την οποία χρησιμοποιούσε για τη δουλειά της ως αισθητικός, και να πέθανε αργότερα, αφού την έκρυψε.

Ο Δρ Κρίστιαν Κρόσχλ, εκπρόσωπος της Εισαγγελίας του Γκρατς, δήλωσε: «Η αυτοψία δεν μπόρεσε να προσδιορίσει με βεβαιότητα πότε πέθανε η νεαρή γυναίκα. Είναι πολύ πιθανό να ήταν ακόμα ζωντανή όταν την έβαλαν στη βαλίτσα. Ωστόσο, είναι εξίσου πιθανό να είχε σκοτωθεί προηγουμένως με στραγγαλισμό».

Ο 31χρονος συνελήφθη στη Σλοβενία και εκδόθηκε στην Αυστρία, όπου και κρατείται.

