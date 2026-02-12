Φιλιππίνες: Νεκρή influencer από δηλητηρίαση – Έφαγε τοξικό κάβουρα για μερικά… likes

Μεγάλη ανησυχία έχουν προκαλέσει στις Φιλιππίνες οι πληροφορίες για τον θάνατο μίας food influencer, η οποία φέρεται να κατέληξε μερικές ώρες αφότου κατανάλωσε ένα δηλητηριώδες καβούρι, γνωστό ως devil crab, μπροστά στην κάμερα για τις ανάγκες βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Έμμα Άμιτ, 51 ετών, φέρεται να πλήρωσε μία επικίνδυνη γευστική δοκιμή με τη ζωή της, ενώ, σε βίντεο που κυκλοφόρησε, εκείνη και φίλοι της εμφανίζονται να συλλέγουν θαλασσινά σε δάσος μαγκρόβιων την 4η Φεβρουαρίου, κοντά στο σπίτι της στο Πουέρτο Πρινσέσα, παραθαλάσσια πόλη της Παλαουάν.

Στο απόσπασμα, δοκιμάζει θαλάσσιο σαλιγκάρι που είχε μαγειρέψει με γάλα καρύδας, μαζί με άλλα θαλασσινά, σαν ένα είδος «θαλασσινής μπουγιαμπέσας».

Την επόμενη ημέρα, παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα δηλητηρίασης από τις ισχυρές τοξίνες του καβουριού. Γείτονες ανέφεραν ότι είχε σπασμούς κατά τη μεταφορά σε τοπική κλινική, ενώ, τα χείλη της είχαν αποκτήσει σκούρο μπλε χρώμα όταν έχασε τις αισθήσεις της, σύμφωνα με πληροφορίες.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η Άμιτ κατέληξε την 6η Φεβρουαρίου, δύο ημέρες μετά την κατανάλωση του οστρακοειδούς.

Ο επικεφαλής του χωριού Λουζβιμίντα, Λάντι Γκεμάνγκ, ανέφερε ότι μετέβησαν τοπικοί αξιωματούχοι στο σπίτι του θύματος για έρευνα, όπου εντοπίστηκαν τα χαρακτηριστικά φωτεινά κελύφη των devil crabs στα απορρίμματα.

Το συγκεκριμένο είδος, που απαντάται σε υφάλους της περιοχής Ινδο–Ειρηνικού, περιέχει ένα «κοκτέιλ» ισχυρών νευροτοξινών, όπως σαξιτοξίνη και τετροδοτοξίνη, την ίδια ουσία που εντοπίζεται στο ψάρι – μπαλόνι.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι, παρά την εντυπωσιακή τους εμφάνιση, τα καβούρια αυτά μπορεί να αποβούν θανατηφόρα μέσα σε μερικές ώρες.