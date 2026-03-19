Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πάνω από 2.400 νεκροί σε 12 χώρες – Ο χάρτης της αιματηρής σύγκρουσης

Χάρτης που δημοσιοποίησε το Al Jazeera αποτυπώνει τον μέχρι στιγμής απολογισμό των θυμάτων από τις επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, καθώς η σύγκρουση επεκτείνεται σε τουλάχιστον 12 χώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται στο Ιράν, όπου έχουν σκοτωθεί 1.444 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί 18.551.

Στον Λίβανο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 912 και οι τραυματίες 2.221, ενώ στο Ισραήλ ο απολογισμός φτάνει τους 17 θανάτους και τους 3.727 τραυματίες.

Στο Ιράκ έχουν σκοτωθεί 58 άνθρωποι, ενώ στο Κουβέιτ έχουν αναφερθεί έξι νεκροί και στο Μπαχρέιν δύο. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο απολογισμός ανέρχεται σε οχτώ νεκρούς και 158 τραυματίες, ενώ στο Ομάν έχουν καταγραφεί τρεις νεκροί και 15 τραυματίες.

Τραυματισμοί έχουν επίσης αναφερθεί στην Ιορδανία (28) και στο Κατάρ (16), ενώ στη Σαουδική Αραβία έχουν σκοτωθεί δύο πολίτες και έχουν τραυματιστεί 12.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, 13 μέλη του αμερικανικού στρατού έχουν σκοτωθεί και περίπου 200 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των επιχειρήσεων.

Ο χάρτης βασίζεται σε στοιχεία υπουργείων υγείας και αρχών ασφαλείας των εμπλεκόμενων χωρών και αποτυπώνει την κατάσταση έως τις 18 Μαρτίου, επισημαίνοντας ότι οι αριθμοί θα αλλάξουν καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται ανεξέλεγκτη.