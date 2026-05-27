Οι Willem Dafoe, Jason Isaacs και Brían F. O’Byrne έρχονται στο SNF Nostos 2026

Σπουδαίοι ηθοποιοί βρίσκονται στην Αθήνα για τον «Εχθρό του Λαού» από το Theater of War Productions

Mπορεί να έχεις ξαναδεί την παράσταση Ο Εχθρός του Λαού του Χένρικ Ίψεν, αλλά σίγουρα δεν έχεις ξαναδεί το ανέβασμα που θα παρουσιάσει το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) που φέτος πραγματοποιείται με αφορμή τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του ΙΣΝ. Στις 24 Ιουνίου, σε μια νέα συνεργασία του SNF Nostos με το Theater of War Productions, το έργο θα παρουσιαστεί εν είδει σκηνικής ανάγνωσης και καθοδηγούμενης συζήτησης με το κοινό, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Willem Dafoe

Mε την ιδιαίτερη σκηνοθετική καθοδήγηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Theater of War Productions, Bryan Doerries, κορυφαίοι ηθοποιοί όπως οι Willem Dafoe (Spider-Man, Poor Things), Jason Isaacs (The White Lotus, Harry Potter), Brían F. O’Byrne (Conclave, Million Dollar Baby), Frankie Faison (Coming to America, The Wire), Rafika Chawishe (Dangerous Truth, Miss Violence), μαζί με την ποιήτρια Laurie Eustis και την ηθοποιό και Διευθύντρια Παραγωγής του Theater of War Productions, Marjolaine Goldsmith διαβάζουν αποσπάσματα από το θεατρικό έργο του Χένρικ Ίψεν, για να πυροδοτήσουν συζητήσεις με το κοινό σχετικά με τη δημόσια υγεία, την ελευθερία του Τύπου και την περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης, θα ακολουθήσει καθοδηγούμενη συζήτηση με το κοινό*.

Bryan Doerries

Ο Εχθρός του Λαού αφηγείται την ιστορία ενός γιατρού που ανακαλύπτει ότι τα ιαματικά λουτρά της μικρής επαρχιακής του πόλης είναι μολυσμένα από τα απόβλητα βυρσοδεψείων. Παρά τις προσπάθειές του να αποκαλύψει την αλήθεια, ο γιατρός δεν καταφέρνει να προστατέψει την κοινότητά του από την περιβαλλοντική καταστροφή και τελικά καταλήγει, εξαιτίας της καταγγελτικής του στάσης, να λειτουργεί ως αποδιοπομπαίος τράγος για πολιτικούς, εταιρείες, μέλη της κοινότητας και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Rafika Chawishe

Το έργο του Ίψεν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Νορβηγία το 1882, ωστόσο παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο, σαν να έχει γραφτεί για τη σημερινή εποχή.

Laurie Eustis

Θίγει ζητήματα όπως η καταστροφική επίδραση της εξουσίας και του χρήματος στην πολιτική, η διάβρωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, οι προκλήσεις για τη δημόσια υγεία και την ελευθερία του Τύπου, καθώς και ευρύτερες δυνάμεις που διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας, τροφοδοτώντας τον διχασμό και την πόλωση. Μέσα από την παρουσίαση σκηνών του έργου με τη συμμετοχή του κοινού, η εκδήλωση στοχεύει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για έναν ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο, καθώς και για θετική δράση σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία.

Frankie Faison

*Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης θα προβάλλονται ελληνικοί υπέρτιτλοι. Για το τμήμα της εκδήλωσης, που αφορά τη συντονισμένη συζήτηση, θα παρέχεται ζωντανή διερμηνεία στα ελληνικά μέσω ακουστικών.

Jason Ιsaacs

Σημαντικές πληροφορίες:

Ο Εχθρός του Λαού στο SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Πού: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), Aίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ)

Πότε: Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, 19:00 – 21:00

Τρόπος παρακολούθησης: Ελεύθερη είσοδος με δελτίο εισόδου.

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί. Επιπλέον θέσεις θα διατεθούν στον χώρο της εκδήλωσης με σειρά προτεραιότητας.

SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

21-28 Ιουνίου

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Είσοδος ελεύθερη

Περισσότερα για το Theater of War

Το Theater of War Productions παρουσιάζει παραστάσεις σημαντικών θεατρικών έργων με έμφαση στο συναίσθημα και με τη συμμετοχή διακεκριμένων ηθοποιών, όπως οι Frances McDormand, Jeffrey Wright, Willem Dafoe, David Strathairn, Paul Giamatti, Lois Smith, Oscar Isaac, Damian Lewis, Jason Isaacs, Bill Murray και πολλοί άλλοι. Απευθύνεται σε κοινά που σχετίζονται άμεσα με τις θεματολογίες που παρουσιάζει, με στόχο την προαγωγή του διαλόγου για κάποια από τα πιο κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα δημόσιας υγείας και κοινωνικής δικαιοσύνης της εποχής μας. Οι παραστάσεις του θιάσου πραγματοποιούνται συχνά σε δομές φιλοξενίας αστέγων και σωφρονιστικές μονάδες, στρατιωτικές βάσεις και νοσοκομεία, εργατικές κατοικίες, εκκλησίες, δημόσια πάρκα και περιοχές που δρουν συμμορίες αλλά και σε πολιτιστικούς χώρους, όπως το BAM, το Lincoln Center, το DeBalie, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), και τα Κόκκινα Σκαλοπάτια στην Times Square. Πρόκειται για παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εκάστοτε κοινότητας, οι οποίες προωθούν τον διάλογο με το κοινό για δύσκολα ζητήματα που συχνά προκαλούν συγκρούσεις.

Περισσότερα για το επετειακό SNF Nostos 2026

Το SNF Nostos 2026 θα γιορτάσει την κοινωφελή δράση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το οποίο κλείνει τα 30 του χρόνια. Το δυναμικότερο SNF Nostos των τελευταίων ετών θα λάβει χώρα από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου, όχι μόνο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα, όπου φιλοξενείται κατά κανόνα, αλλά και σε άλλα σημεία σε όλη τη χώρα, από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Πελοπόννησο ώστε ο κόσμος να γνωρίσει τη δράση του Ιδρύματος πρακτικά και από κοντά. Κάτω από την κεντρική θεματική «Επίκεντρο ο άνθρωπος» που είναι και το βασικό μήνυμα του ΙΣΝ, το καθιερωμένο SNF Nostos Conference, οι Διάλογοι του ΙΣΝ, και το SNF Nostos Run θα επιστρέψουν. Μαζί τους, θα έρθουν και μια σειρά από νέες εμπειρίες, όπως μία διαδραστική, ψηφιακή εγκατάσταση που θα ταξιδεύει τους επισκέπτες εικονικά στη διεθνή δράση του Ιδρύματος, ειδικά σχεδιασμένες για τη διοργάνωση παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), καθώς και η ανανέωση της συνεργασίας Release Athens x SNF Nostos.

