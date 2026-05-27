STAR: Τέλος το «Breakfast@STAR» - Η διευρυμένη εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη

«Κλειδώνουν» οι αποφάσεις για την πρωινή ζώνη του STAR για τη νέα σεζόν. Τα στελέχη προχωρούν σε ανανέωση της πρωινής του ταυτότητας, επενδύοντας σε ένα πιο πολυθεματικό περιεχόμενο που συνδυάζει κοινωνική θεματολογία, επικαιρότητα, χρηστική πληροφορία και ψυχαγωγικά στοιχεία. Στόχος είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης/νέας πρωινής εμπειρίας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σημερινού τηλεθεατή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ψυχαγωγική εκπομπή «Breakfast@STAR», με τους Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου, ολοκληρώνεται φέτος. Έπειτα από τέσσερα χρόνια εξαιρετικής συνεργασίας με τα στελέχη του καναλιού της Κηφισιάς, ο κύκλος τους κλείνει αφήνοντας ένα θετικό αποτύπωμα στην προσπάθεια που έκαναν.

Η απόφαση του STAR και η πρόταση που έγινε στη Ζήνα Κουτσελίνη, αφορά σε μία διευρυμένη πρωινή εκπομπή infotainment περιεχομένου. Αυτό σημαίνει ότι η παρουσιάστρια θα αναλάβει ένα μαγκαζίνο με έντονο το στοιχείο του κοινωνικού ρεπορτάζ και της ενημέρωσης, έχοντας παράλληλα και ένα μέρος lifestyle θεματολογίας.

Αναμένεται, σε επόμενο ραντεβού με τη Ζήνα Κουτσελίνη, να οριστικοποιηθούν τα παραπάνω και να ξεκινήσει η προετοιμασία.

Παράλληλα, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν επιβεβαιώνεται ότι πριν τη νέα εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη θα υπάρχει ψυχαγωγική εκπομπή.

