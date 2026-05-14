Τηλεθέαση: Πρωινή μάχη ανάμεσα σε τρεις - Σκορδά, Λιάγκας ή Καινούργιου;

Συνεχίζουν οι τηλεαστέρες της πρωινής ζώνης να κονταροχτυπιούνται για την πρώτη θέση στους πίνακες της Nielsen.

Χαρακτηριστικά, χθες Τετάρτη, η Κατερίνα Καινούργιου με τη «Super Κατερίνα» του ALPHA τερμάτισε πρώτη με 14,2% στο σύνολο και 14,8% στο δυναμικό κοινό. Το «Buongiorno» του MEGA, με τη Φαίη Σκορδά, σημείωσε 13,9% στο σύνολο και 13,5% στους τηλεθεατές 18-54.

Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα, κατέγραψε 13,4% στο σύνολο και 10,7% στο δυναμικό κοινό. Στο μέτωπο του STAR, το «Breakfast@STAR» κράτησε παρέα στο 6,9% του συνόλου και στο 6,5% του δυναμικού κοινού. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», που ακολούθησαν, έκαναν 9,7% και 9% αντίστοιχα. Στο μετερίζι της ενημέρωσης, το μαγκαζίνο «10 Παντού» στο OPEN σημείωσε 9,7% και 6,1% αντίστοιχα. Στον ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» βρέθηκαν στο 11,7% του συνόλου και στο 5,2% του δυναμικού κοινού.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Κοινωνία ώρα Mega» κατέγραψε 19,9% στο σύνολο και 19,1% στο δυναμικό κοινό. Το «Happy Day» στον ALPHA σημείωσε 13,8% στο σύνολο και 17,5% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 18% στο σύνολο και 9,6% στο δυναμικό κοινό. Το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 έμεινε στο 7% του συνόλου και στο 4,6% του δυναμικού κοινού. Το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» του OPEN βρέθηκε στο 13,7% του συνόλου και στο 12,4% των τηλεθεατών 18-54.

