Σία Κοσιώνη: Τι τηλεθέαση έκανε στο τελευταίο της δελτίο στον ΣΚΑΪ

Σε κλίμα συγκίνησης και συναισθηματικής φόρτισης, η Σία Κοσιώνη

αποχαιρέτησε το κοινό του ΣΚΑΪ το βράδυ της Παρασκευής. Η παρουσιάστρια,

κλείνοντας μία συνεργασία 20 ετών, εκφώνησε το τελευταίο της δελτίο και

τα νούμερα τηλεθέασης έχουν ενδιαφέρον.



Το δελτίο σημείωσε 14,2% στο σύνολο και 13,1% στο δυναμικό κοινό.



«Νιώθω σαν να μου ξεκολλάνε την καρδιά αυτή τη στιγμή. Είναι ένας

ξεριζωμός για μένα. Είναι 20 χρόνια, είναι μια ζωή. Εμείς οι άνθρωποι

της ενημέρωσης φοράμε πολύ συχνά μάσκες. Σήμερα ένιωσα την ανάγκη να τη

βγάλω αυτή τη μάσκα, έτσι για λίγο, για ένα λεπτάκι στο τέλος. Δεν μπορώ

να μην πω αυτά που νιώθω. Νιώθω ότι οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.



Ευχαριστώ και τον άνδρα μου και όλη μου την οικογένεια. Η δουλειά μας

είναι τρομερά στρεσογόνα, άγρια, άδικη πάρα πολλές φορές και όλα αυτά τα

ζει μαζί μας και η οικογένεια μας. Άρα θέλω πάρα πολύ να τους

ευχαριστήσω.



Το μόνο που κρατάω είναι τα 20 χρόνια, αυτό που χτίσαμε, τους ανθρώπους

μου και φεύγω τρομερά υπερήφανη», δήλωσε η Σία Κοσιώνη στους

δημοσιογράφους, αμέσως μετά το τέλος του δελτίου.

