Σία Κοσιώνη: Μια κυρία φεύγει… Το τελευταίο χειροκρότημα στον ΣΚΑΪ

Snapshot Η Σία Κοσιώνη αποχαιρέτησε συγκινημένη τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια συνεργασίας, κλείνοντας έναν σημαντικό επαγγελματικό κύκλο.

Η απόφαση για τη μη ανανέωση της συνεργασίας της λήφθηκε από τη διοίκηση του ΣΚΑΪ και ανακοινώθηκε επίσημα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Γιάννη Αλαφούζο.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της στον ΣΚΑΪ, η Κοσιώνη καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ενημέρωσης, διαχειριζόμενη σημαντικά γεγονότα με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα.

Η δημοσιογράφος αντιμετώπισε την αποχώρησή της με αξιοπρέπεια, ενώ οι συνεργάτες της εξέφρασαν δημόσια την αγάπη και την εκτίμησή τους προς το πρόσωπό της.

Η Σία Κοσιώνη θα πάρει χρόνο για να αποφασίσει το επόμενο επαγγελματικό της βήμα, με την προοπτική να συνεχίσει την παρουσία της στην τηλεόραση.

«Κυρίες και κύριοι, ήρθε αυτή η στιγμή. Μια στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπο μου, ακούτε τη φωνή μου, απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά… Γιατί απόψε δεν θα σας πω μόνο αυτό το γνωστό “εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται”... Θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ»… Με αυτά τα λόγια η Σία Κοσιώνη, συγκινημένη και λαμβάνοντας ένα χειροκρότημα από τους συνεργάτες της πίσω από τις κάμερες, αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του Φαλήρου στο τελευταίο της δελτίο, την Παρασκευή, κλείνοντας έναν μεγάλο κύκλο που θα έλεγε κάποιος ότι ήταν άμεσα συνυφασμένος με όλη τη ζωή της.

Η Σία Κοσιώνη δεν ταυτίστηκε απλά με τον ΣΚΑΪ. Όπως χαρακτηριστικά είπε με συγκίνηση: «Ήμουν 26, είμαι 46»… Μέσα σε αυτή την εικοσαετία, κατάφερε να εξελιχθεί, να ανελιχθεί, να γίνει ένα ακριβοθώρητο brand name στον τομέα της ενημέρωσης, μα κυρίως μπόρεσε να ισορροπήσει ανάμεσα στην επαγγελματική επιτυχία και την προσωπική ευτυχία. Πλέον, το κεφάλαιο αυτό «σφραγίζεται», με έναν μάλλον σκληρό τρόπο, βεβιασμένα και γρήγορα. Το τέλος μιας εποχής, όχι μόνο για εκείνη αλλά και για τον σταθμό, είναι γεγονός και σίγουρα το εν λόγω φινάλε θα απασχολεί για καιρό.

Η συγκίνηση στους διαδρόμους του ΣΚΑΪ

Τα τελευταία 24ωρα, η ίδια αλλά και οι στενοί της συνεργάτες, κυκλοφορούσαν στους διαδρόμους του καναλιού με δάκρυα στα μάτια. Η πόρτα του γραφείου της ήταν ανοιχτή και όλοι περνούσαν για να την αποχαιρετήσουν. Πολλοί εξ αυτών δεν μπόρεσαν να κρυφτούν ούτε on camera. Ο Βασίλης Χιώτης, χαρακτηριστικά χθες, κατά τη διάρκεια του τελευταίου της δελτίου κι ενώ τελείωνε η συζήτησή τους, σηκώθηκε από την καρέκλα και της είπε «τιμή μου»!

Λίγη ώρα πριν, ο Χρήστος Κούτρας μιλώντας στις κάμερες δήλωνε: «Την αγαπώ πολύ, την ευχαριστώ πολύ, δεν θα χαθούμε. Καλή επιτυχία. Έχουμε ζήσει πολύ ωραία πράγματα, αλλά και δύσκολα. Όλα καλά. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνει, την ευχαριστώ πολύ και προσωπικά, την αγαπώ και όλα καλά». «Εμείς αγαπάμε τη Σία και είναι η σημαία μας. Τις σημαίες τις κρατάς πάντα ψηλά», ανέφερε ο Δημήτρης Οικονόμου πριν από κάποιες ημέρες.

Το χρονικό που οδήγησε στο πιο ηχηρό «διαζύγιο» των τελευταίων ετών

Από την περασμένη σεζόν άρχισαν να κυκλοφορούν οι πρώτοι ψίθυροι στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια ότι οι σχέσεις Κοσιώνη-ΣΚΑΪ δεν ήταν στην καλύτερη φάση. Οι χαμηλές πτήσεις στην τηλεθέαση, τα πρόσωπα που έμπαιναν στο κανάλι και δημιουργούσαν νέες ισορροπίες, άλλαζαν τα δεδομένα. Από τις αρχές της φετινής τηλεοπτικής χρονιάς, το όνομά της πρωταγωνιστούσε στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Το συμβόλαιό της ήταν γνωστό ότι έληγε φέτος, όμως δύσκολα περίμενε κάποιος ότι η παρουσιάστρια και το κανάλι θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Στη συνέχεια, ο καπνός της φημολογίας φούντωνε, ωστόσο ο σταθμός φρόντιζε τότε να διαψεύδει ότι υπήρχαν σύννεφα στη συνεργασία τους. Όλα αυτά, φυσικά, μέχρι την περασμένη εβδομάδα, όπου ξεκίνησαν οι διαρροές και το ρεπορτάζ έκανε λόγο για οριστική ρήξη στη σχέση των δύο πλευρών. Αν και η δημοσιογράφος θέλησε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της για το τι συμβαίνει, πληροφορίες την ήθελαν να αναμένει ραντεβού προκειμένου να ληφθεί η τελική απόφαση. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη, με τον Γρηγόρη Μελά το πρωί της Δευτέρας να δίνει στον αέρα του «Πρωινού» μια νέα διάσταση στα πράγματα: «Ο διευθύνων σύμβουλος του ΣΚΑΪ Γρηγόρης Δημητριάδης ενημέρωσε τη Σία Κοσιώνη πως ο σταθμός δεν προτίθεται να ανανεώσει τη συνεργασία μαζί της μετά τη λήξη του συμβολαίου της, στα τέλη Ιουνίου. Το ανώτατο στέλεχος του σταθμού ενημέρωσε τη δημοσιογράφο πως η απόφαση της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ είναι οριστική».

Τις επόμενες ημέρες, όλα πήραν μορφή χιονοστιβάδας. Η Σία Κοσιώνη ενοχλήθηκε ιδιαίτερα από τις διαρροές και φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι θα έλεγε το τελευταίο δελτίο νωρίτερα από αυτό που είχε ήδη προγραμματιστεί. Κάπως έτσι, γράφτηκε και ο επίλογος μιας ισχυρής συνεργασίας που ξεκίνησε σαν παραμύθι και τελείωσε με δράκους και έντονο παρασκήνιο.

Η ανακοίνωση και η δήλωση του Γιάννη Αλαφούζου

«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη, έπειτα από μια μακρά και ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή 20 ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης, η Σία Κοσιώνη συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σημαντικά γεγονότα.

Η παρουσία της ως anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ TV συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού. Η συμβολή της στην υψηλή αξιοπιστία του σταθμού και την εμπιστοσύνη του κοινού υπήρξε καίρια. Ξεχώρισε για την ακεραιότητα, το ήθος και το υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής της κρίσης.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα. Ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, επενδύοντας στην ποιότητα της ενημέρωσης και ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία του στο σύγχρονο τηλεοπτικό και ψηφιακό περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση το μεσημέρι της Παρασκευής.

«Στα 20 χρόνια παρουσίας της στο κανάλι του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν σταθερά με την ενημερωτική πορεία του σταθμού και με σημαντικές στιγμές της επικαιρότητας. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, κλήθηκε να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές ειδησεογραφικές συνθήκες, τις οποίες αντιμετώπισε πάντα με ψυχραιμία και αίσθηση ευθύνης. Την ευχαριστώ και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα», ήταν η δήλωση του Γιάννη Αλαφούζου.

Η πορεία της Σίας Κοσιώνη και η επόμενη μέρα

Άρχισε τη σταδιοδρομία της από τη Θεσσαλονίκη για να κάνει την επόμενη στάση… στην πρωτεύουσα. Από τις πρώτες της συνεργασίες ήταν με την δημοσιογράφο Άννα Παναγιωταρέα στην εκπομπή «Ουδείς Αναμάρτητος» της ΕΡΤ, ενώ παράλληλα παρουσίαζε πολιτικά δελτία ειδήσεων σε ραδιοφωνικό σταθμό. «Η πρώτη μου δουλειά ήταν σε ένα μουσικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, όπου ξεκίνησα να μαθαίνω μοντάζ ραδιοφωνικό. Στη συνέχεια άρχισα να λέω κάτι μικρά δελτία ειδήσεων, μετά πήγα σε έναν οικονομικό ραδιοφωνικό σταθμό, όπου έκανα και εκεί δελτία ειδήσεων, και μετά πήρα τη δική μου εκπομπή. Δούλεψα στην ΕΡΤ3, έκανα παραγωγές, έγραφα σε περιοδικά, όποια ευκαιρία έβλεπα μπροστά μου την άρπαζα. Οταν επέστρεψα εκεί από το Λονδίνο, όπου έκανα το μεταπτυχιακό μου στο London School of Economics, και έψαχνα δουλειά, μου παρουσιάστηκε η ευκαιρία να δουλέψω στη Sport Day και στον Σπορ FM, πάλι ασχολούμενη με την πολιτική και τα media εκείνη την εποχή. Δεν είπα όχι, παράλληλα δούλευα στην ΕΡΤ και έκανα ρεπορτάζ. Δούλευα ατελείωτες ώρες, επτά ημέρες την εβδομάδα, από το πρωί ως το βράδυ», έχει πει για το ξεκίνημα της καριέρας της.

Τον Μάρτιο του 2006 άρχισε να εργάζεται στον όμιλο του ΣΚΑΪ, ανοίγοντας ένα σπουδαίο κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία. «Ήμουν 26 όταν ήρθα, αρχικά κάνοντας ρεπορτάζ, μετά στο δελτίο του ΣΚΑΪ. Στο δελτίο μπήκα τον Σεπτέμβριο του 2006. Πολύ μικρή, άγουρη, μου παρουσιάστηκε αυτή η τεράστια ευκαιρία, την άρπαξα από τα μαλλιά, δούλεψα πάρα πολύ, έχοντας πλήρη επίγνωση των κενών μου, της απειρίας μου και της μη ετοιμότητάς μου να αναλάβω κάτι τόσο βαρύ. Όταν έχεις επίγνωση ποιος είσαι μπορείς να κατανοήσεις τι χρειάζεσαι για να γίνεις αυτό που ονειρεύεσαι. Χρειαζόταν να σκύψω κάτω το κεφάλι, να σηκώσω τα μανίκια και να δουλέψω πάρα πολύ σκληρά. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά, ατελείωτες ώρες, οι άνθρωποι που είμαστε εδώ από τις πρώτες μέρες το ξέρουμε πολύ καλά και τα πράγματα εξελίχθηκαν όμορφα», έχει παραδεχτεί.

Μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια στο Φάληρο, έζησε τα πάντα: έκτακτα γεγονότα, εκλογικές βραδιές, προσωπικές και οικογενειακές επιτυχίες, αποτυχίες, παντρεύτηκε, έγινε μητέρα, στο πρόσφατο παρελθόν έδωσε μία γενναία μάχη στο νοσοκομείο, πάντα όμως ο ΣΚΑΪ ήταν η σταθερά της. Κι αυτή εκεί, πιστή, εργατική…

Αν και πάντα φρόντιζε να διαχωρίζει την προσωπική από την επαγγελματική ζωή, στιγμές που έπρεπε να είναι κοντά στην οικογένειά της, τις περνούσε στο στούντιο: «Να πω και χρόνια πολλά στον γιο μου που έγινε 6 ενώ ήμουν στον αέρα», είχε πει κατά τη διάρκεια της εκλογικής βραδιάς το 2023…

«Θέλω να πω, μιας και έγινε αυτή η προσωπική αναφορά κι επειδή συζητήθηκε και την προηγούμενη εβδομάδα, το προσωπικό είναι προσωπικό και εγώ προφανώς είμαι περήφανη για τον σύζυγό μου ως άνθρωπος. Ως επαγγελματίας ένα έχω να πω, στη γωνία τον περιμένω έτσι και δεν κάνει αυτά που υποσχέθηκε!», είπε γελώντας όταν ο σύζυγός της Κώστας Μπακογιάννης εκλέχθηκε δήμαρχος Αθηναίων.

Πλέον, η Σία Κοσιώνη κοιτά μπροστά ούσα ελεύθερη στην αναζήτηση νέας τηλεοπτικής στέγης. Αν και πολύ νωρίς άρχισε η φημολογία για το επόμενο βήμα, η αλήθεια είναι ότι η δημοσιογράφος θα πάρει χρόνο να σκεφτεί ποια θα είναι η συνέχεια. Σίγουρα, όμως, θα είναι ενδιαφέρουσα, ανατρεπτική και η Σία Κοσιώνη θα συνεχίσει να γράφει τα δικά της κεφάλαια στην ιστορία της TV.

