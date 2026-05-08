Σία Κοσιώνη: Η ανάρτηση-υπονοούμενο λίγο πριν το αποψινό δελτίο - «Last dance»

Η Σία Κοσιώνη προκάλεσε νέες φήμες για αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ με ανάρτηση στο Instagram.

Με τις φήμες για την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ να έχουν φουντώσει τις τελευταίες ώρες, η Σία Κοσιώνη έριξε «νέο λάδι στη φωτιά» το μεσημέρι της Παρασκευής.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ανέβασε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μέσα από το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, γράφοντας χαρακτηριστικά «last dance».

Σύμφωνα με πληροφορίες της Κατερίνας Θεοδωροπούλου στο Newsbomb, η συνεργασία της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ φαίνεται πως ολοκληρώνεται έπειτα από μία εβδομάδα έντονων εξελίξεων και διαρροών γύρω από το μέλλον της στο κανάλι. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει πρόθεση ανανέωσης του συμβολαίου της παρουσιάστριας, το οποίο λήγει τον Ιούνιο, ενώ όλα δείχνουν πως η ίδια επιθυμεί να ρίξει πρόωρα τίτλους τέλους, παρουσιάζοντας το τελευταίο της δελτίο σήμερα, Παρασκευή. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τον ΣΚΑΪ, ωστόσο το κλίμα δείχνει πως η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη θεωρείται πλέον πολύ πιθανή.

