Σία Κοσιώνη: Αποχαιρετά τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια – Το τελευταίο δελτίο και η συγκίνηση

Snapshot Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια συνεργασίας, με το τελευταίο της δελτίο να εκφωνείται απόψε, Παρασκευή.

Η απόφαση διακοπής της συνεργασίας ήρθε μετά από ανακοίνωση του σταθμού ότι δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό της, το οποίο λήγει τον Ιούνιο.

Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον ΣΚΑΪ για τον αποχαιρετισμό της Κοσιώνη ή για την επόμενη μέρα στο κανάλι.

Τη θέση της Κοσιώνη θα καλύψει προσωρινά η Χριστίνα Βίδου, μέχρι να αναλάβει επίσημα η Λένα Φλυτζάνη.

Μετά το τελευταίο δελτίο, η Σία Κοσιώνη αναμένεται να κάνει δηλώσεις στις κάμερες, ενώ οι συνεργάτες της είναι συγκινημένοι.

Μετά από μία εβδομάδα έντονων διαρροών και εξελίξεων που έτρεξαν με ταχύτητα φωτός, η συνεργασία Σίας Κοσιώνη και ΣΚΑΪ φτάνει στο τέλος της. Από τη Δευτέρα ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι αποκαλύψεων αναφορικά με το ότι στέλεχος του Φαλήρου ανακοίνωσε στην παρουσιάστρια ότι δεν υπάρχει πρόθεση ανανέωσης του συμβολαίου της, που λήγει τον Ιούνιο.

Ακολούθησαν πληροφορίες που ήθελαν τη Σία Κοσιώνη να αποφασίζει να βάλει πιο νωρίς τελεία στο κοινό της κεφάλαιο με τον ΣΚΑΪ, επιθυμώντας να εκφωνήσει το τελευταίο της δελτίο σήμερα Παρασκευή. Μέχρι αυτή τη στιγμή, αν και δεν υπάρχει καμία απολύτως επίσημη ανακοίνωση από πλευράς καναλιού και δεν γίνεται ξεκάθαρο το πώς θα αποχαιρετήσουν το πάλαι πότε δυνατό τους χαρτί στον τομέα της ενημέρωσης, όλα δείχνουν ότι απόψε η Σία Κοσιώνη θα πει «αντίο» στους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ.

Εξέλιξη που επιβεβαίωσε με τον τρόπο του και ο Αλέξης Παπαχελάς το βράδυ της Πέμπτης, όταν είπε στη Σία Σοσιώνη κατά τη διάρκεια του δελτίου: «Ευχαριστούμε, εις το επανιδείν Σία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανκοργούμαν ήδη έχει ξεκινήσει να μαζεύει τα πράγματά της ενώ οι συνεργάτες της πίσω από τις κάμερες είναι εξαιρετικά φορτισμένοι. Μετά το τέλος του σημερινού δελτίου, η Σία Κοσιώνη αναμένεται να κάνει δηλώσεις στις κάμερες που θα την περιμένουν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η επόμενη μέρα στον ΣΚΑΪ, καθώς από Δευτέρα θα πρέπει να καλυφθεί η θέση της Σίας Κοσιώνη προσωρινά μέχρι να προετοιμαστεί κατάλληλα η Λένα Φλυτζάνη για την επίσημη διαδοχή. Όπως φαίνεται η Χριστίνα Βίδου θα αναλάβει το δελτίο για λίγο διάστημα, με το κανάλι να την εμπιστεύεται πολύ.

