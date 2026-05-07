Σία Κοσιώνη: Αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια – Οι πρώτες δηλώσεις και το μέλλον της

Η Σία Κοσιώνη είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια των ημερών, λόγω του τηλεοπτικού της διαζυγίου με τον ΣΚΑΪ. Έπειτα από 20 χρόνια, η δημοσιογράφος θα περάσει την πόρτα της εξόδου από το κανάλι του Φαλήρου με τις διαρροές να «δίνουν και να παίρνουν».

Όπως έχει γίνει ξεκάθαρο, η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων θα αποχωρήσει από τον σταθμό καθώς το συμβόλαιό της ολοκληρώνεται.

Αν και η ίδια κρατά κρυφά τα χαρτιά της, παρά την ενόχλησή της και τη δυσαρέσκειά της, το βράδυ της Τετάρτης εμφανίστηκε στο Telekom Center για να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια.

Η κάμερα του «Πρωινού» του ΑΝΤ1 την εντόπισε και δήλωσε για την ομάδα της: «Έχω πίστη στο επόμενο ματς». Για το μέλλον της και τα όσα έχουν γίνει με τον ΣΚΑΪ, αρκέστηκε να πει διακριτικά: «Όταν έχω κάτι να πω, θα το πω»…

Όσον αφορά στο πότε θα εκφωνήσει το τελευταίο της δελτίο ειδήσεων, η Σία Κοσιώνη επιθυμεί να αποχαιρετήσει σύντομα τους τηλεθεατές, ωστόσο από το κανάλι το διαπραγματεύονται με την απόφαση ακόμη να μην έχει ληφθεί.

Διαβάστε επίσης