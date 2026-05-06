ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

Στα τέλη του Απριλίου, ο Βασίλης Παπαδρόσος, μετά από οκτώ χρόνια συνεργασίας με τον όμιλο του ΣΚΑΪ, έπαιρνε τον δρόμο της εξόδου και τότε μιλούσαμε για μιντιακή «βόμβα». Λίγες ημέρες μετά, το κανάλι του Φαλήρου φρόντισε να αιφνιδιάσει ξανά ξεκινώντας ένα παιχνίδι διαρροών για το τηλεοπτικό μέλλον της Σίας Κοσιώνη.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων έχει συμβόλαιο με το κανάλι του Φαλήρου ως το καλοκαίρι, με την τηλεοπτική πιάτσα να γνωρίζει εδώ και καιρό ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών δεν ήταν οι καλύτερες. Έτσι το ενδιαφέρον είχε φουντώσει, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι -δύο μήνες πριν την επίσημη λήξη του συμβολαίου- θα γινόταν ξεκάθαρο ότι η Σία Κοσιώνη αποχωρεί. Η εν λόγω εξέλιξη έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου και άρχισε να πρωταγωνιστεί στις εκπομπές.

«Ο διευθύνων σύμβουλος του ΣΚΑΪ Γρηγόρης Δημητριάδης ενημέρωσε τη Σία Κοσιώνη πως ο σταθμός δεν προτίθεται να ανανεώσει τη συνεργασία μαζί της μετά τη λήξη του συμβολαίου της, στα τέλη Ιουνίου. Το ανώτατο στέλεχος του σταθμού ενημέρωσε τη δημοσιογράφο πως η απόφαση της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ είναι οριστική», ειπώθηκε χαρακτηριστικά στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Οι διαρροές συνεχίστηκαν και άνθρωποι, που βρίσκονται δίπλα στη Σία Κοσιώνη για χρόνια ως συνεργάτες, τονίζουν ότι η ενόχλησή της είναι έντονη.

Τα πράγματα, πλέον, έχουν πάρει τον δρόμο τους, όσο κι αν κάποιοι στο Φάληρο εύχονται να αλλάξει κάτι την τελευταία στιγμή. Η Σία Κοσιώνη αναμένεται, μετά τα προαναφερθέντα, να λάβει η ίδια την απόφαση για το πότε θα εκφωνήσει το τελευταίο της δελτίο. Μάλιστα, κάποιες πληροφορίες θέλουν να αναμένεται ένα ραντεβού μεταξύ της ίδιας και ανώτατου στελέχους για τον λόγο αυτό.

Ο χορός ονομάτων μόλις ξεκινά

Όπως είναι φυσικό, τόσο η θέση του Βασίλη Παπαδρόσου, όσο κι εκείνη της Σίας Κοσιώνη, δεν θα μείνουν κενές. Στην πρώτη περίπτωση, ο Φώτης Καφαράκης έχει αναλάβει για την ώρα τα «βάρη» και της διεύθυνσης ειδήσεων μέχρι να βρεθεί ο διάδοχος του κ. Παπαδρόσου. Στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια ακούγεται το όνομα του Νίκου Στραβελάκη για τη θέση του διευθυντή ειδήσεων, που αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ για να βρεθεί στο OPEN, σε μία άκρως επιτυχημένη εκπομπή ενημερωτικού χαρακτήρα. Το μεγάλο ερωτηματικό, βέβαια, είναι αν ο παρουσιαστής θα θελήσει να περάσει πίσω από τις κάμερες και να αφήσει όσα κατάφερε να χτίσει στο OPEN…

Την ίδια ώρα, οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τη Λένα Φλυτζάνη να σηκώνει μανίκια για την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων… ίσως και νωρίτερα από το αναμενόμενο.

