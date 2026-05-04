Σία Κοσιώνη: Προς την έξοδο από τον ΣΚΑΪ;

Τι συμβαίνει στο κανάλι του Φαλήρου;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η Σία Κοσιώνη

  • Η Σία Κοσιώνη αντιμετωπίζει προβλήματα στις επαγγελματικές της σχέσεις με τον ΣΚΑΪ και το συμβόλαιό της λήγει σύντομα.
  • Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο διευθύνων σύμβουλος του ΣΚΑΪ ενημέρωσε τη δημοσιογράφο πως το κανάλι δεν προτίθεται να ανανεώσει τη συνεργασία μαζί της μετά τον Ιούνιο.
  • Η απόφαση της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ για τη μη ανανέωση του συμβολαίου θεωρείται οριστική.
  • Παρά τη μη επίσημη επιβεβαίωση από τον ΣΚΑΪ, η ρήξη μεταξύ της Κοσιώνη και του σταθμού φαίνεται να είναι βαθιά.
  • Η Σία Κοσιώνη αναμένεται να κλείσει ένα σημαντικό κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία με την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ.
Σε αδιέξοδο φαίνεται ότι οδηγείται η κατάσταση με τη Σία Κοσιώνη στον
ΣΚΑΪ. Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, της οποίας το
συμβόλαιο ολοκληρώνεται σε λίγο διάστημα, εδώ και καιρό, αντιμετωπίζει
προβλήματα στις επαγγελματικές της σχέσεις με στελέχη του σταθμού.

Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο, που σχεδόν μετά από δύο δεκαετίες, είναι η
πρώτη φορά που διέρρευσαν πράγματα που αφορούν στην ίδια και το
επαγγελματικό της μέλλον.

Αν και η δημοσιογράφος κρατά κλειστά τα χαρτιά της και δεν μιλά ανοιχτά
για το τι συμβαίνει, πληροφορίες την ήθελαν να είχε ζητήσει ραντεβού με
την ίδια την ιδιοκτησία προκειμένου να ληφθεί η τελική απόφαση.

Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ακόμη, με τον Γρηγόρη Μελά το πρωί της Δευτέρας
να δίνει στον αέρα του «Πρωινού» μια νέα διάσταση στα πράγματα: «Ο
διευθύνων σύμβουλος του ΣΚΑΪ Γρηγόρης Δημητριάδης ενημέρωσε τη Σία
Κοσιώνη πως ο σταθμός δεν προτίθεται να ανανεώσει τη συνεργασία μαζί της
μετά τη λήξη του συμβολαίου της, στα τέλη Ιουνίου. Το ανώτατο στέλεχος
του σταθμού ενημέρωσε τη δημοσιογράφο πως η απόφαση της ιδιοκτησίας του
ΣΚΑΪ είναι οριστική».

Αν και ο ΣΚΑΪ ακόμη δεν επιβεβαιώνει το οριστικό διαζύγιο, όλα δείχνουν
ότι η ρήξη είναι βαθιά και η Σία Κοσιώνη θα κλείσει ένα μεγάλο κεφάλαιο
της επαγγελματικής της ζωής.

