Καζάνι που βράζει ο ΣΚΑΪ – Οι διαρροές, η ενόχληση Κοσιώνη και η επόμενη μέρα

Μία συνεργασία 20 ετών λήγει με τον πιο άδοξο τρόπο. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος στο σενάριο με πρωταγωνιστές τη Σία Κοσιώνη και τον ΣΚΑΪ. Το κανάλι του Φαλήρου, με διαρροές των τελευταίων 24ώρων που αφορούν στο τέλος της συνεργασίας με την παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, έχει προκαλέσει την έντονη ενόχληση της ίδιας.

Έτσι, ολοένα και πληθαίνουν οι πληροφορίες που θέλουν τη Σία Κοσιώνη να σκέφτεται την αποχώρησή της από το πόστο της πολύ γρηγορότερα από τη λήξη του συμβολαίου της. «Κατάλαβα ότι η Σία Κοσιώνη πια είναι φανερά ενοχλημένη απ’ το ότι, ενώ 20 χρόνια υπηρετεί έναν σταθμό, γίνονται όλες αυτές οι διαρροές χωρίς να έχει προστατευτεί επί της ουσίας… Γενικώς υπάρχει όλη αυτή η παραφιλολογία. Και μου ειπώθηκε από ανθρώπους που την ξέρουν καλά κι έχουν καταλάβει το πόσο υπάρχει αυτή η ενόχληση, ότι ενδεχομένως να επισπεύσει και η ίδια τα πράγματα, να πάει σήμερα-αύριο και να πει ότι “Κοιτάξτε, οκ, αφού έχει τελειώσει το θέμα, ας το τελειώνουμε και λίγο νωρίτερα”», είπε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο «Happy Day» της Τρίτης.

Παράλληλα, το τηλέφωνο της Σίας Κοσιώνη έχει αρχίσει να χτυπά από μνηστήρες και από στελέχη καναλιών, που την θεωρούν ένα δυνατό χαρτί στο δυναμικό τους. Το επόμενο διάστημα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για το πού θα μετακινηθεί η δημοσιογράφος, αλλά και για τη διάδοχη κατάσταση στον ΣΚΑΪ.

Διαβάστε επίσης