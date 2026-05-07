Ο αποχαιρετισμός του Αλέξη Παπαχελά στη Σία Κοσιώνη: «Εις το επανιδείν» - Τι του απάντησε

Την ώρα που φουντώνουν τα σενάρια για αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ ο Αλέξης Παπαχελάς την αποχαιρέτισε on air κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου με μία ατάκα που ερμηνεύτηκε ως τηλεοπτικός αποχαιρετισμός από το κανάλι του Φαλήρου.

Μόλις τελείωσε η παρουσίαση της δημοσκόπησης της Pulse ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή είπε προς τη Σία Κοσιώνη: «Ευχαριστούμε. Εις το επανειδείν Σία».

«Ούτως ή άλλως», ήταν η απάντηση της Σίας Κοσιώνη.

Τι απάντησε η Σία Κοσιώνη για το ενδεχόμενο διαζύγιο με τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια

Την ώρα που οι πληροφορίες «δίνουν και παίρνουν» για την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από το κανάλι του Φαλήρου η ίδια εμφανίζεται να κρατά κλειστά τα χαρτιά της.

Το βράδυ της Τετάρτης εμφανίστηκε στο Telekom Center για να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια. Η κάμερα του «Πρωινού» του ΑΝΤ1 την εντόπισε και δήλωσε για την ομάδα της: «Έχω πίστη στο επόμενο ματς». Για το μέλλον της και τα όσα έχουν γίνει με τον ΣΚΑΪ, αρκέστηκε να πει διακριτικά: «Όταν έχω κάτι να πω, θα το πω».

Όσον αφορά στο πότε θα εκφωνήσει το τελευταίο της δελτίο ειδήσεων, η Σία Κοσιώνη επιθυμεί να αποχαιρετήσει σύντομα τους τηλεθεατές, ωστόσο από το κανάλι το διαπραγματεύονται με την απόφαση ακόμη να μην έχει ληφθεί.

