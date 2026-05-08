Το αντίο της Σίας Κοσιώνη - «Η καρδιά μου χτυπά δυνατά, στάθηκα απέναντι σας με σεβασμό»

  • Η Σία Κοσιη αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές στο τελευταίο της δελτίο ειδήσεων μετά από 20 χρόνια στον ΣΚΑΪ.
  • Η παρουσιάστρια τόνισε πως στάθηκε απέναντι στο κοινό με σεβασμό και αληθινό ενδιαφέρον, χωρίς να παρεκκλίνει από τις αρχές της.
  • Ευχαρίστησε θερμά τους συνεργάτες της για τη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της στον σταθμό.
  • Μετά τον αποχαιρετισμό της, οι συνεργάτες της την υποδέχτηκαν με θερμό χειροκρότημα στο στούντιο.
  • Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η Σία Κοσιώνη είχε δηλώσει δημόσια ότι το βράδυ θα παρουσιάσει το τελευταίο της δελτίο ειδήσεων.
Ενα λεπτό πριν τις 21:00, η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές της στο τελευταίο της δελτίο ειδήσεων.

«Κυρίες και κύριοι ήρθε αυτή η στιγμή, μία στιγμή δύσκολη για εμένα, τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπο μου, ακούτε τη φωνή μου, απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά. Γιατί απόψε δεν θα σας πω αυτό το γνωστό ότι εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Μαζί με αυτό ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ. Ήμουν 26, είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωση σας, ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντι σας πάντα με σεβασμό με αληθινό νοιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικέ αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου. Βέβαια τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί, χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ και τους άξιους συνεργάτες μου, σε όλους τους ορόφους και σε όλες τις εποχές του ΣΚΑΪ με τους οποίους δουλέψαμε μαζί, δουλέψαμε σκληρά για να «χτίσουμε» αυτό που αγαπήσατε ένα ενημερωτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών για το οποίο είμαστε και θα είμαστε υπερήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ και εις το επανιδείν», είπε συγκινημένη η Σία Κοσιώνη, κλείνοντας την παρουσία της στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων μετά από 20 χρόνια στον τηλεοπτικό σταθμό του Φαλήρου.

Αμέσως μετά τον αποχαιρετισμό της και αφού έσβησαν τα φώτα του στούντιο, οι συνεργάτες της ξέσπασαν σε θερμό χειροκρότημα.

Νωρίτερα, έντονη στιγμή καταγράφηκε όταν ο δημοσιογράφος Βασίλης Χιώτης, ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ του στον ΣΚΑΪ, την ευχαρίστησε δημόσια λέγοντάς της: «Εγώ ευχαριστώ, Σία μου, τιμή μου», με την παρουσιάστρια να χαμογελά και να ζητά «συγγνώμη για την αναστάτωση» προς τον σκηνοθέτη που είχε ανοίξει το πλάνο.

Το απόγευμα η παρουσιάστρια μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 στην εκπομπή του Βασίλη Χιώτη και του Νότη Παπαδόπουλου, η Σία Κοσιώνη είχε δηλώσει: «Θα πω το τελευταίο δελτίο απόψε».

