Σία Κοσιώνη: «Θα πω απόψε το τελευταίο δελτίο» - Ο αποχαιρετισμός στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ
Όσα είπε η Σία Κοσιώνη on air στα ερτζιανά…
«Θα πω το τελευταίο δελτίο απόψε», δήλωσε πριν από λίγα λεπτά η Σία Κοσιώνη, στην εκπομπή του Βασίλη Χιώτη και του Νότη Παπαδόπουλου στον ΣΚΑΪ 100,3.
Σε λίγα λεπτά, αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ, με την οποία θα αποχαιρετήσει την παρουσιάστρια.
Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ανέβασε κι ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μέσα από το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, γράφοντας χαρακτηριστικά «last dance».
