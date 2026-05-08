«Eγώ σε ευχαριστώ Σία μου, τιμή μου» - Η υπόκλιση του Βασίλη Χιώτη στη Κοσιώνη

Σε εξέλιξη βρίσκεται το βράδυ της Παρασκευής το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της Σίας Κοσιώνη, η οποία αποχαιρετά μετά από 20 χρόνια τον τηλεοπτικό σταθμό του Φαλήρου.

Αίσθηση προκάλεσε η στιγμή με τον δημοσιογράφο Βασίλη Χιώτη, όταν, ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ευχαρίστησε τη Σία Κοσιώνη λέγοντάς της: «Εγώ ευχαριστώ, Σία μου, τιμή μου», με την παρουσιάστρια να χαμογελά και να ζητά «συγγνώμη για την αναστάτωση» στον σκηνοθέτη που άνοιξε το πλάνο.

Νωρίτερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 στην εκπομπή του Βασίλη Χιώτη και του Νότη Παπαδόπουλου, η Σία Κοσιώνη είχε δηλώσει: «Θα πω το τελευταίο δελτίο απόψε».

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη, έπειτα από μια μακρά και ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή 20 ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης, η Σία Κοσιώνη συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σημαντικά γεγονότα.

Η παρουσία της ως anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ TV συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού. Η συμβολή της στην υψηλή αξιοπιστία του σταθμού και την εμπιστοσύνη του κοινού υπήρξε καίρια. Ξεχώρισε για την ακεραιότητα, το ήθος και το υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής της κρίσης.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα. Ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, επενδύοντας στην ποιότητα της ενημέρωσης και ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία του στο σύγχρονο τηλεοπτικό και ψηφιακό περιβάλλον», αναφέρεται χαρακτηριστικά ενώ ακολουθεί δήλωση του Γιάννη Αλαφούζου: «Στα 20 χρόνια παρουσίας της στο κανάλι του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν σταθερά με την ενημερωτική πορεία του σταθμού και με σημαντικές στιγμές της επικαιρότητας. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, κλήθηκε να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές ειδησεογραφικές συνθήκες, τις οποίες αντιμετώπισε πάντα με ψυχραιμία και αίσθηση ευθύνης. Την ευχαριστώ και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα».

