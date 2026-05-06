Τηλεθέαση: Ο Γιώργος Λιάγκας έκανε την έκπληξη στην πρωινή ζώνη

Snapshot Ο Γιώργος Λιάγκας κατέλαβε την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, σημειώνοντας 13,2% στο σύνολο και 17% στο δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή «Super Κατερίνα» στον ALPHA κατέγραψε 12,3% στο σύνολο και 9,1% στο δυναμικό κοινό με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη ως παρουσιαστή.

Το «Buongiorno» του MEGA με τη Φαίη Σκορδά σημείωσε 11,5% στο σύνολο και 8,5% στο κοινό 18

54 ετών.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το μαγκαζίνο «Κοινωνία ώρα MEGA» είχε το υψηλότερο ποσοστό με 22,5% στο σύνολο και 16,3% στο δυναμικό κοινό.

Το ενημερωτικό πρόγραμμα «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ σημείωσε 14,5% στο σύνολο και 6,9% στο δυναμικό κοινό. Snapshot powered by AI

Ενάμιση μήνα πριν το φινάλε της τηλεοπτικής σεζόν, στην πρωινή ζώνη έρχονται τα πάνω-κάτω! Χθες Τρίτη, η πρώτη θέση άλλαξε χέρια και πήγε στον Γιώργο Λιάγκα.

Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 κατέγραψε 13,2% στο σύνολο και 17% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «Super Κατερίνα» στον ALPHA, με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη στο τιμόνι μέχρι την επιστροφή της Κατερίνας Καινούργιου, κράτησε παρέα στο 12,3% στο σύνολο και στο 9,1% του δυναμικού κοινού. Το «Buongiorno» του MEGA, με τη Φαίη Σκορδά, βρέθηκε στο 11,5% του συνόλου και στο 8,5% των τηλεθεατών 18-54.

Το «Breakfast@STAR», με τους Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου στο STAR, έκανε 6,5% στο σύνολο και 7% στο δυναμικό κοινό. Η κοινωνική εκπομπή, «Αλήθειες με τη Ζήνα», που πήρε τη σκυτάλη, έκανε 9% στο σύνολο και 10,5% στο δυναμικό κοινό. Στο ενημερωτικό μέτωπο, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ έκαναν 14,5% στο σύνολο και 6,9% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε το lead in, έκανε 13,5% και 6,7% αντίστοιχα. Το μαγκαζίνο του OPEN, «10 Παντού», κατέγραψε 9,9% και 5,1% σε σύνολο και δυναμικό κοινό.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Happy Day» στον ALPHA βρέθηκε στο 13,5% στο σύνολο και στο 17,3% στους τηλεθεατές 18-54. Για το μαγκαζίνο «Κοινωνία ώρα MEGA» τα μηχανάκια της Nielsen έδειξαν 22,5% στο σύνολο και 16,3% στο δυναμικό κοινό. Στον ΣΚΑΪ, το «Σήμερα» έκανε 18% στο σύνολο και 11,8% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο του OPEN, «Ώρα Ελλάδος», έκανε 12,9% στο σύνολο και 8,7% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», σημείωσε 5,3% και 8,6% αντίστοιχα.

Διαβάστε επίσης