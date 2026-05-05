Τηλεθέαση: Ανεβάζουν στροφές MasterChef και Survivor - Τι έγινε με τις σειρές

Σειρές και ριάλιτι διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη βραδινή ζώνη, με τα νούμερα να διαφοροποιούνται και τα στελέχη να αγωνιούν καθημερινά για τα ραβασάκια της Nielsen.

Χαρακτηριστικά, χθες Δευτέρα, η εβδομάδα ξεκίνησε με το δεξί για τον ALPHA. Η τρυφερή κωμωδία «Μπαμπά σ’αγαπώ» έκανε 18,1% στο σύνολο και 19,4% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος Έρωτας», που ακολούθησε, βρέθηκε στο 15,7% του συνόλου και στο 13,7% του δυναμικού κοινού. Ενδιαφέρον είχαν τα νούμερα του STAR και του «MasterChef». Ο διαγωνισμός μαγειρικής, που με αποδείξεις πλέον θεωρείται ένα από τα προγράμματα που κερδίζουν το δεύτερο μισό της χρονιάς, κατέγραψε 17% στους τηλεθεατές 18-54 ενώ στο σύνολο έκανε 12,2%. Στον ΣΚΑΪ, το «Survivor» ανέβασε στροφές σημειώνοντας 14,9% στο σύνολο και 13,3% στο δυναμικό κοινό.

Στο μετερίζι του ΑΝΤ1, η σειρά «Grand Hotel» κράτησε παρέα στο 13,1% του συνόλου και στο 7,8% του δυναμικού κοινού. Στο MEGA, η κωμωδία «Έχω παιδιά» περιορίστηκε στο 6,8% και στο 7,2%. Η δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο», που πήρε lead in, κατέγραψε 13,5% στο σύνολο και 10,3% στο δυναμικό κοινό. Η «Γη της ελιάς» βρέθηκε στο 12,5% του συνόλου και στο 5,8% του δυναμικού κοινού.

