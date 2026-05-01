Τηλεθέαση: Πώς έκλεισε ο Απρίλιος για την πρωινή ζώνη – Ποιος τερμάτισε πρώτος;

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για το πρωί της Πέμπτης;  

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Πώς έκλεισε ο Απρίλιος για την πρωινή ζώνη – Ποιος τερμάτισε πρώτος;
  • Η εκπομπή «Super Katerina» του ALPHA σημείωσε 13% στο σύνολο και 9% στο δυναμικό κοινό την τελευταία μέρα του Απριλίου.
  • Το «Buongiorno» του MEGA κατέγραψε 12,5% στο σύνολο και 15,1% στους τηλεθεατές 18
  • 54, τερματίζοντας πρώτο στο δυναμικό κοινό.
  • Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ κατέκτησαν την πρώτη θέση στο σύνολο με 17,5% τηλεθέαση και 11,1% στο δυναμικό κοινό.
  • Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 σημείωσε 10,4% στο σύνολο και 8,7% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Breakfast@STAR» είχε χαμηλότερα ποσοστά με 4,3% και 3,7% αντίστοιχα.
  • Το μαγκαζίνο «10 Παντού» στο OPEN κατέγραψε 9,5% στο σύνολο και 7,5% στο δυναμικό κοινό την ίδια μέρα.
Ο Απρίλιος αποχαιρέτησε παρουσιαστές και κοινό και στην τελευταία του μέρα, δόθηκε μία δυνατή μάχη ανάμεσα σε ψυχαγωγία και ενημέρωση. Οι συνήθεις… ύποπτοι, «Super Katerina» και «Buongiorno», τράβηξαν το ενδιαφέρον του κοινού όπως και οι «Αταίριαστοι» από το ενημερωτικό μετερίζι.

Χαρακτηριστικά, η εκπομπή του ALPHA σημείωσε 13% στο σύνολο και 9% στο δυναμικό κοινό. Το «Buongiorno» του MEGA κατέγραψε 12,5% στο σύνολο και 15,1% στους τηλεθεατές 18-54. Η Φαίη Σκορδά κατάφερε να τερματίσει στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό, δείχνοντας τη δυναμική της.

Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα, σημείωσε 10,4% στο σύνολο και 8,7% στο δυναμικό κοινό. Στο STAR, το «Breakfast@STAR» κράτησε παρέα στο 4,3% στο σύνολο και 3,7% στο δυναμικό κοινό. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», που πήραν το lead in, έκαναν 7,6% και 7,5%.

Στο ενημερωτικό μετερίζι, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ έκαναν 17,5% στο σύνολο και 11,1% στους τηλεθεατές 18-54 «πιάνοντας» πρωτιά στο σύνολο. Το «Live You», που πήρε το lead in, κατέγραψε 11,6% στο σύνολο και 7,7% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο «10 Παντού», στο OPEN, έκανε 9,5% στο σύνολο και 7,5% στο δυναμικό κοινό.

