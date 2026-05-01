Τηλεθέαση: Πώς έκλεισε ο Απρίλιος για την πρωινή ζώνη – Ποιος τερμάτισε πρώτος;

Ο Απρίλιος αποχαιρέτησε παρουσιαστές και κοινό και στην τελευταία του μέρα, δόθηκε μία δυνατή μάχη ανάμεσα σε ψυχαγωγία και ενημέρωση. Οι συνήθεις… ύποπτοι, «Super Katerina» και «Buongiorno», τράβηξαν το ενδιαφέρον του κοινού όπως και οι «Αταίριαστοι» από το ενημερωτικό μετερίζι.

Χαρακτηριστικά, η εκπομπή του ALPHA σημείωσε 13% στο σύνολο και 9% στο δυναμικό κοινό. Το «Buongiorno» του MEGA κατέγραψε 12,5% στο σύνολο και 15,1% στους τηλεθεατές 18-54. Η Φαίη Σκορδά κατάφερε να τερματίσει στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό, δείχνοντας τη δυναμική της.

Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα, σημείωσε 10,4% στο σύνολο και 8,7% στο δυναμικό κοινό. Στο STAR, το «Breakfast@STAR» κράτησε παρέα στο 4,3% στο σύνολο και 3,7% στο δυναμικό κοινό. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», που πήραν το lead in, έκαναν 7,6% και 7,5%.

Στο ενημερωτικό μετερίζι, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ έκαναν 17,5% στο σύνολο και 11,1% στους τηλεθεατές 18-54 «πιάνοντας» πρωτιά στο σύνολο. Το «Live You», που πήρε το lead in, κατέγραψε 11,6% στο σύνολο και 7,7% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο «10 Παντού», στο OPEN, έκανε 9,5% στο σύνολο και 7,5% στο δυναμικό κοινό.

