Τηλεθέαση: Η πρωινή ζώνη με τις εκπλήξεις και τους νικητές της

Έχουν «κλειδώσει» οι νικητές της πρωινής ζώνης για την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν, καθώς δεν συναντάμε ιδιαίτερες αλλαγές στην τηλεθέαση.

Χαρακτηριστικά, χθες Δευτέρα, η εβδομάδα ξεκίνησε με το δεξί για τη «Super Κατερίνα» του ALPHA. Η εκπομπή, με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη στο τιμόνι λόγω της απουσίας της Κατερίνας Καινούργιου, σημείωσε 18,1% στο σύνολο και 12,8% στο δυναμικό κοινό. Η παρουσιάστρια επιστρέφει στο πόστο της, στις 11 Μαϊου, και αναμένεται να συνεχίσει να οδηγεί την κούρσα προς την πρώτη θέση μέχρι το κλείσιμο της σεζόν.

Το «Πρωινό», με τον Γιώργο Λιάγκα στον ΑΝΤ1, κατέγραψε 13,7% στο σύνολο και 12,6% στους τηλεθεατές 18-54. Στο MEGA, η Φαίη Σκορδά με το «Buongiorno» κράτησε παρέα στο 9,5% του συνόλου και στο 8,3% του δυναμικού κοινού. Στο STAR, το «Breakfast@STAR» έκανε 6,4% στο σύνολο και 7,7% στο δυναμικό κοινό. Η κοινωνική εκπομπή, «Αλήθειες με τη Ζήνα», που πήρε το lead in, βρέθηκε στο 8,6% και στο 8,8% αντίστοιχα.

Στο ενημερωτικό μέτωπο του ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν 15,3% στο σύνολο και 8,7% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που ακολούθησε, έκανε 12% και 6,6%. Στο OPEN, το «10 Παντού» σημείωσε 10,9% στο σύνολο και 6,5% στο δυναμικό κοινό. Τα στελέχη, αξίζει να σημειωθεί, είναι εξαιρετικά ευχαριστημένα από την πορεία της εκπομπής και έδωσαν το πράσινο φως για του χρόνου.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Happy Day» στον ALPHA σημείωσε 11,1% στο σύνολο και 18% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» κατέγραψε 20,8% στο σύνολο και 16,5% στους τηλεθεατές 18-54. Στο OPEN, η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» έκανε 15,7% στο σύνολο και 10,6% στο δυναμικό κοινό.

Στον ΣΚΑΪ, η «Πρώτη εικόνα» ενημέρωσε το 15,1% του συνόλου και στο 9,5% του δυναμικού κοινού. Το «Σήμερα», που πήρε τη σκυτάλη, κατέγραψε 18,1% και 9,2% αντίστοιχα. Το «Καλημέρα Ελλάδα» σημείωσε 6,7% στο σύνολο και 7,2% στο δυναμικό κοινό.

