Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Πήρε εξιτήριο έπειτα από περιπέτεια υγείας – «Αυτή την εικόνα περίμενα να δω»

Ύστερα από μία απρόσμενη περιπέτεια υγείας που ακολούθησε τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη επέστρεψε επιτέλους στο σπίτι της. Η πρώην παίκτρια του Survivor μοιράστηκε τη συγκίνησή της για τη στιγμή που περίμενε περισσότερο από όλες, έχοντας πλέον στο πλευρό της τον Σάκη Κατσούλη και τον νεογέννητο γιο τους.

Συγκεκριμένα, παρέμεινε για μερικές επιπλέον ημέρες στο μαιευτήριο, καθώς κρίθηκε απαραίτητη η ιατρική παρακολούθηση της νεαρής μητέρας.

Παρ’ ότι οι πρώτες στιγμές συνοδεύτηκαν από αγωνία, η κατάσταση εξελίχθηκε ομαλά και η επιστροφή στο σπίτι συνοδεύτηκε με ανακούφιση και συγκίνηση.

Η Μαριαλένα μοιράστηκε τη χαρά της για αυτήν τη στιγμή, περιγράφοντας πως η εικόνα της οικογένειάς τους ενωμένη ήταν κάτι που περίμενε με ανυπομονησία τις τελευταίες ημέρες.

«Οι τελευταίες μέρες είχαν μία απρόσμενη δυσκολία για τη Μαριαλένα μου, άσχετη με τον μπεμπίνο, που μας κράτησε λίγο παραπάνω. Ευτυχώς όλα αντιμετωπίστηκαν και τώρα κοιτάμε μόνο μπροστά. Παρ’ ότι ανέβασε υψηλό πυρετό και ταλαιπωρήθηκε αρκετά, δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να θηλάζει τον μικρό μας και δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Πραγματικά περήφανος για εσένα. Ακόμα εδώ», είχε αναφέρει ο Σάκης Κατσούλης.