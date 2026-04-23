Τηλεθέαση: Ποια προγράμματα ξεχωρίζουν στη βραδινή ζώνη και παίρνουν το πράσινο φως

Η τηλεθέαση αποτυπώνει τη δυναμική του κάθε προγράμματος και, ειδικά την περίοδο την οποία διανύουμε, αποτελεί ισχυρό χαρτί! Τα πράγματα στη βραδινή ζώνη είναι ξεκάθαρα και οι περισσότεροι εκ των νικητών στους πίνακες της Nielsen… κρατούν στα χέρια τους το εισιτήριο για την επόμενη σεζόν.

Παρατηρώντας τα νούμερα της Τετάρτης, μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η μυθοπλασία στον ALPHA. Το κανάλι επενδύει στις σειρές και το κοινό το στηρίζει, με αποτέλεσμα χθες η κωμωδία «Μπαμπά σ’αγαπώ» να σημειώνει 19,4% στο σύνολο και 21,7% στο δυναμικό κοινό. Η εν λόγω παραγωγή θα συνεχιστεί και του χρόνου, καθώς ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Ο «Άγιος Έρωτας», που πήρε το lead in, κατέγραψε 15,8% στο σύνολο και 12,9% στους τηλεθεατές 18-54. Αν και τα ποσοστά είναι ικανοποιητικά, το κανάλι έχει αποφασίσει να ολοκληρώσει την ιστορία.

Στο μέτωπο του MEGA, οι αποφάσεις έχουν ληφθεί. Τόσο το σίριαλ «Μια νύχτα μόνο», όσο και «Η Γη της ελιάς», δεν θα συνεχιστούν. Η πρώτη κατέγραψε χθες 14,6% στο σύνολο και 11,6% στο δυναμικό κοινό, ενώ η παραγωγή του Ανδρέα Γεωργίου 15,5% και 10,7%. Στον ΑΝΤ1 ετοιμάζονται για ολικό ρεκτιφιέ στη βραδινή ζώνη, με τις σειρές να αποχαιρετούν το κοινό οριστικά στο τέλος της χρονιάς. Το «Grand Hotel», χθες, έκανε 12,9% στο σύνολο και 5,8% στο δυναμικό κοινό. Τα «Παιχνίδια εκδίκησης», που πήραν τη σκυτάλη, περιορίστηκαν στο 6,8% και στο 5,2%.

Όσον αφορά στα ριάλιτι σόου; Με δόξα και τιμή θα συνεχιστεί το «MasterChef», που χθες σημείωσε 10,1% και 13% αντίστοιχα. Ο διαγωνισμός μαγειρικής ρίχνεται, σχεδόν καθημερινά, στη βραδινή ζώνη για τρεις ώρες και στέκεται με το κεφάλι ψηλά φέρνοντας αρκετές ημέρες και πρωτιά στο STAR.

Η τύχη του «Survivor», σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, είναι ελπιδοφόρα. Το ριάλιτι, χθες, κατέγραψε 10% στο σύνολο και 8,7% στο δυναμικό κοινό και θα κρατήσει παρέα μέχρι τον Ιούλιο.

