Πρωινή ζώνη: Ο Λιάγκας ανεβάζει ταχύτητα και η τηλεθέαση γίνεται χαρτί διαπραγμάτευσης

Η αντίστροφη μέτρηση για την πιο «καυτή» τηλεοπτική περίοδο ξεκινά και σύντομα οι τηλεαστέρες θα αρχίσουν τις συζητήσεις με τα στελέχη των καναλιών τους για την επόμενη χρονιά. Τα περιθώρια στενεύουν και οι παρουσιαστές θα πρέπει να φανερώσουν κρυμμένους άσους από τα μανίκια τους για να πείσουν ότι αποτελούν ισχυρές δυνάμεις στο χρηματιστήριο της TV.

Η πρωινή ζώνη πάντα απασχολεί, ειδικά τώρα όμως τα πρόσωπα «φορτσάρουν» για να βγουν νικητές στη μάχη της τηλεθέασης. Έτσι, χθες Δευτέρα, η εκπομπή «Super Κατερίνα» στον ALPHA συγκέντρωσε 14,3% στο σύνολο και 15,7% στο δυναμικό κοινό. Παρά την απουσία της Κατερίνας Καινούργιου, το μαγκαζίνο στέκεται με το κεφάλι ψηλά και αποδεικνύει ότι αποτελεί αγαπημένη πρωινή συνήθεια των τηλεθεατών.

Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Λιάγκας έχει ανεβάσει στροφές στους πίνακες της Nielsen, καταγράφοντας με το «Πρωινό» 14,7% στο σύνολο και 12,5% στο δυναμικό κοινό. Ο παρουσιαστής αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον ΑΝΤ1, ωστόσο ενδιαφέρον θα έχουν οι λεπτομέρειες όπως η ώρα προβολής της εκπομπής και η ανανέωση της ομάδας.

Στο μέτωπο του STAR, το «Breakfast@STAR» κράτησε παρέα στο 6,8% του συνόλου και στο 5,1% του δυναμικού κοινού. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», που ακολούθησαν, έκαναν 9,6% στο σύνολο και 8,7% στο δυναμικό κοινό. Στο MEGA, το «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά σημείωσε 9,7% στο σύνολο και 9,4% στο δυναμικό κοινό. Στον ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» βρέθηκαν στο 15,4% του συνόλου και στο 7,6% του δυναμικού κοινού. Το «Live You», που ακολούθησε, κατέγραψε 10,4% στο σύνολο και 5,4% στους τηλεθεατές 18-54.

