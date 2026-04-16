Τηλεθέαση: Το MEGA σκόραρε στον ανταγωνισμό - Τα πάνω κάτω στη βραδινή ζώνη

Το βράδυ της Τετάρτης, το MEGA μπορεί να μην έριξε στην αρένα τις καθιερωμένες σειρές, κέρδισε όμως το στοίχημα της τηλεθέασης με το ποδοσφαιρικό ματς που μετέδωσε.

Συγκεκριμένα, ο αγώνας Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης έφερε στο Μεγάλο κανάλι 22,2% στο σύνολο και 23,5% στο δυναμικό κοινό. Στη βραδινή ζώνη ξεχώρισε και ο ALPHA, καθώς με το επεισόδιο της σειράς «Να μ’αγαπάς» συγκέντρωσε 22,6% στο σύνολο και 15,2% στους τηλεθεατές 18-54. Ο «Άγιος Έρωτας», που πήρε το lead in, σημείωσε 15,4% στο σύνολο και 10,9% στο δυναμικό κοινό.

Στον ΑΝΤ1, η κωμική σειρά «Σούπερ Ήρωες» κράτησε παρέα στο 8,8% του συνόλου και στο 9,6% του δυναμικού κοινού. Το «Grand Hotel», που ακολούθησε, έκανε 12,7% και 9,1% αντίστοιχα. Τα «Παιχνίδια εκδίκησης» πήραν τη σκυτάλη, καταγράφοντας 6,5% στο σύνολο και 6% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο των ριάλιτι, το «Survivor» του ΣΚΑΪ έκανε 10,6% στο σύνολο και 7,6% στο δυναμικό κοινό. Το «MasterChef», στο STAR, βρέθηκε στο 9,6% του συνόλου και στο 12,4% του δυναμικού κοινού.

