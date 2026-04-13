Τηλεθέαση: Το κοινό «γύρισε πλάτη» στην τηλεόραση την Κυριακή του Πάσχα

Το κοινό φαίνεται ότι, μετά το σούβλισμα το οβελία, επέλεξε να ξεκουραστεί και να μην συντονιστεί με την τηλεόραση! Έτσι τα περισσότερα προγράμματα, που ρίχτηκαν στην αρένα, σημείωσαν χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης.

Εξαίρεση ήταν η επανάληψη της σειράς «Το σόι σου», στον ALPHA, που έμεινε με το κεφάλι ψηλά. Χαρακτηριστικά, η κωμωδία έκανε 13,4% στο σύνολο και 13,9% στο δυναμικό κοινό. Η ταινία «Ο βράχος», που ακολούθησε, έκανε 9,9% σε σύνολο και δυναμικό κοινό.

Στον ΣΚΑΪ, το «Survivor» κατέγραψε 13,3% στο σύνολο και 9% στο δυναμικό κοινό διατηρώντας τα νούμερά του. Στον ΑΝΤ1, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» κράτησε παρέα στο 13,9% του συνόλου και στο 10% του δυναμικού κοινού. Η ελληνική ταινία «Αλίμονο στους νέους», στο ίδιο κανάλι, βρέθηκε στο 10,3% του συνόλου και στο 10,1% του δυναμικού κοινού. Στο MEGA, η επανάληψη της κωμωδίας «Έχω παιδιά» σημείωσε 6,6% στο σύνολο και 6,7% στο δυναμικό κοινό. Η ταινία «Το θύμα», στο Μεγάλο κανάλι, κατέγραψε 8,5% στο σύνολο και 9,3% στους τηλεθεατές 18-54. Στο STAR, η ελληνική ταινία «Ο Ρωμιός έχει φιλότιμο» έκανε 7,7% στο σύνολο και 8,5% στο δυναμικό κοινό. Όσον αφορά στο OPEN; Το «Just γλέντι», με στιγμές από το σόου «Just the 2 of us», έκανε 8% και 3,7% αντίστοιχα.

