Τηλεθέαση: Ο ALPHA έκανε το «θαύμα» του - Τι νούμερα... έπιασε ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ»

Στη βραδινή ζώνη της Μεγάλης Τετάρτης, σειρές και ριάλιτι διασταύρωσαν τα ξίφη τους για την τηλεθέαση. Στη μάχη μπήκε η θρησκευτική παραγωγή «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» και το ματς του MEGA.

Έτσι, η τρυφερή κωμωδία «Μπαμπά σ’αγαπώ», στον ALPHA, σημείωσε 19,5% στο σύνολο και 18,1% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος Έρωτας», που πήρε το lead in, βρέθηκε στο 16,4% του συνόλου και στο 10,9% των τηλεθεατών 18-54.

Στο MEGA, οι σειρές «Μία νύχτα μόνο» και «Η Γη της ελιάς» δεν βγήκαν στον αέρα, ωστόσο συντροφιά στους τηλεθεατές κράτησε το ματς Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο αγώνας κέρδισε το 15,1% του συνόλου και το 14,3% των τηλεθεατών 18-54. Στον ΑΝΤ1, η θρησκευτική σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» κατέγραψε 11% και 13,3% αντίστοιχα.

Στο μέτωπο των ριάλιτι, το «Survivor» του ΣΚΑΪ περιορίστηκε στο 10,7% του συνόλου και στο 6,9% του δυναμικού κοινού. Το «MasterChef» στο STAR έκανε 10,4% στο σύνολο και 12,7% στους τηλεθεατές 18-54. Η σειρά της ΕΡΤ1, «Από ήλιο σε ήλιο», έκανε 4,1% και 2,4%. «Το παιδί», που ακολούθησε, έκανε 2,1% και 3% αντίστοιχα.

