Τηλεθέαση: Ο ALPHA έκανε το «θαύμα» του - Τι νούμερα... έπιασε ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ»
Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για τη βραδινή ζώνη της Μεγάλης Τετάρτης
Στη βραδινή ζώνη της Μεγάλης Τετάρτης, σειρές και ριάλιτι διασταύρωσαν τα ξίφη τους για την τηλεθέαση. Στη μάχη μπήκε η θρησκευτική παραγωγή «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» και το ματς του MEGA.
Έτσι, η τρυφερή κωμωδία «Μπαμπά σ’αγαπώ», στον ALPHA, σημείωσε 19,5% στο σύνολο και 18,1% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος Έρωτας», που πήρε το lead in, βρέθηκε στο 16,4% του συνόλου και στο 10,9% των τηλεθεατών 18-54.
Στο MEGA, οι σειρές «Μία νύχτα μόνο» και «Η Γη της ελιάς» δεν βγήκαν στον αέρα, ωστόσο συντροφιά στους τηλεθεατές κράτησε το ματς Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο αγώνας κέρδισε το 15,1% του συνόλου και το 14,3% των τηλεθεατών 18-54. Στον ΑΝΤ1, η θρησκευτική σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» κατέγραψε 11% και 13,3% αντίστοιχα.
Στο μέτωπο των ριάλιτι, το «Survivor» του ΣΚΑΪ περιορίστηκε στο 10,7% του συνόλου και στο 6,9% του δυναμικού κοινού. Το «MasterChef» στο STAR έκανε 10,4% στο σύνολο και 12,7% στους τηλεθεατές 18-54. Η σειρά της ΕΡΤ1, «Από ήλιο σε ήλιο», έκανε 4,1% και 2,4%. «Το παιδί», που ακολούθησε, έκανε 2,1% και 3% αντίστοιχα.