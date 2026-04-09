Η TV σε κλίμα κατάνυξης – Θείες Λειτουργίες και θρησκευτικές παραγωγές

Τι θα δούμε σήμερα και αύριο στην ελληνική τηλεόραση;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

FRANCO ZEFFIRELLI
LIFESTYLE
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οδεύουμε προς την κορύφωση της Μεγάλης Εβδομάδας και τα κανάλια διαμορφώνουν ανάλογα το πρόγραμμά τους, προκειμένου να βάλουν το κοινό στο κατανυκτικό κλίμα των ημερών. Τηλεοπτικοί σταθμοί θα μεταδώσουν τις Θείες Ακολουθίες, ενώ άλλοι θα επενδύσουν σε μεγάλες θρησκευτικές παραγωγές, ντοκιμαντέρ και ταινίες.

Χαρακτηριστικά, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να «ζήσουν» την κατανυκτική ατμόσφαιρα των ημερών σε απευθείας συνδέσεις του ΟΡΕΝ με μεγαλοπρεπείς Ι. Ναούς της Θεσσαλονίκης. Τη Μεγάλη Πέμπτη στις 20.00, από τον Ιερό Ναό Αγίας Αναστασίας Θεσσαλονίκης, θα παρακολουθήσουμε την Ακολουθία των Παθών με το «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου», το πιο συγκινητικό τροπάριο των ημερών, να ψάλλεται με κατάνυξη. Το πρωί της Μ. Παρασκευής, στις 09.45, το OPEN θα συνδεθεί με τον Προσκυνηματικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πολιούχου Θεσσαλονίκης, για την Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και της Αποκαθήλωσης. Το βράδυ της Μ. Παρασκευής στις 20.00 από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, θα παρακολουθήσουμε την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου. Αμέσως μετά, σε απευθείας μετάδοση, θα παρακολουθήσουμε τη μεγάλη συνάντηση πέντε Επιταφίων Ιστορικών Ναών της Θεσσαλονίκης στην πλατεία Αριστοτέλους.

Από την τηλεοπτική συχνότητα του MEGA οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν, τη Μεγάλη Παρασκευή, την Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών στις 08.50 και την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου και Περιφορά στις 20.50. Η ΕΡΤ2 σπορ έχει αναλάβει και την μετάδοση των Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας, μέσα από ναούς της Αθήνας και της περιφέρειας. Τη Μεγάλη Πέμπτη, στις 19.00, θα μεταδώσει την Ακολουθία των Αγίων Παθών από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών. Τη Μεγάλη Παρασκευή, στις 08.00, θα μεταδοθεί η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου. Στις 19.00 θα μεταδώσει την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου και την Περιφορά του Επιταφίου από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.

Παράλληλα, πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχουν ταινίες και ειδικές εκπομπές με θρησκευτικό περιερχόμενο. Στον ALPHA, απόψε στις 23.30, θα δούμε την εκπομπή «Πρωταγωνιστές». Ο Σταύρος Θεοδωράκης επισκέπτεται και μας ξεναγεί σε δύο ξεχωριστές γυναικείες αδελφότητες στη Μακεδονία, στη Βέροια και στις Σέρρες. Μέσα από προσωπικές αφηγήσεις, καθημερινές ασχολίες, εργόχειρα, προσευχές και στιγμές σιωπηλής κατάνυξης, παρουσιάζεται η ζωή των γυναικών που επέλεξαν τον μοναχισμό. Τη Μεγάλη Πέμπτη, στη 01.00, στον ALPHA, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα μοναδικό κινηματογραφικό ταξίδι που ακολουθεί τα ίχνη δύο από τους νεότερους Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου και του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη.

Στην ΕΡΤ1, απόψε, στις 22.00, μεταδίδεται σε επανάληψη η σειρά ντοκιμαντέρ «Στους Δρόμους των Ελλήνων» σε σκηνοθεσία Χρόνη Πεχλιβανίδη, με θέμα την ελληνική ομογένεια στην Αμερική. Στο επεισόδιο με τίτλο «Η Εκκλησία», η δημοσιογράφος Μάγια Τσόκλη, με τη βοήθεια του ιστορικού Αλέξανδρου Κιτροέφ, «ταξιδεύει» στην πολυτάραχη ιστορία της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας στην Αμερική και εστιάζει στον ρόλο της Εκκλησίας στη διατήρηση της ταυτότητας και της ιστορικής συνέχειας. Στις 24.00 ακολουθεί σε πρώτη μετάδοση η ιστορική μίνι σειρά «Κοντά στον Ιησού» (2001), με το επεισόδιο «Ιούδας». Το επεισόδιο εξετάζει την προσωπικότητα του Ιούδα Ισκαριώτη, ενός από τους αμφιλεγόμενους μαθητές του Ιησού. Τη Μεγάλη Παρασκευή, στις 19.00, έρχεται σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση το επεισόδιο «Μαρία Μαγδαληνή» της σειράς «Κοντά στον Ιησού», που εστιάζει στη λύτρωση, την πίστη και τη θέση της γυναίκας μέσα στον κύκλο των μαθητών του Ιησού, ενώ στις 22.30 ακολουθεί το επεισόδιο «Θωμάς», που αναδεικνύει τη διαδρομή από την αμφιβολία προς την πίστη. Στις 00.10, μεταδίδεται η ταινία «Ανάσταση» (2016), σε σκηνοθεσία Κέβιν Ρέινολντς.

Στον ΑΝΤ1, απόψε και αύριο στη βραδινή ζώνη, πρωταγωνιστεί το θρησκευτικό δράμα «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», ένα επιβλητικό έργο, σκηvoθετημέvo με μαεστρία και απλότητα από τov κορυφαίο δημιουργό Φράvκo Τζεφιρέλι. Ο Ιταλός σκηvoθέτης απέδωσε με ευλάβεια και θρησκευτική προσήλωση τα Πάθη του Κυρίου, αναπαριστώντας τα γεγονότα με πίστη στις Γραφές και απόλυτο σεβασμό στην ιερότητα τoυ θέματος.

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ ξεχωρίζει, απόψε, στις 23.30, η ταινία «Τα Πάθη του Χριστού». Οι τελευταίες 12 ώρες του Χριστού, από τη στιγμή της σύλληψής Του, μετά την προσευχή στον κήπο της Γεθσημανής, ως την ανάκρισή Του, τα βασανιστήρια, την πορεία στον Γολγοθά και τη Σταύρωση, μπαίνουν στο επίκεντρο της ιστορίας. Τη Μεγάλη Παρασκευή, στη βραδινή ζώνη, θα προβληθεί η ταινία «Ο τελευταίος πειρασμός».

Στο OPEN θα προβληθεί η σειρά ταινιών «Βίβλος», ενώ στο MEGA το ενδιαφέρον τραβά η σειρά «Άγιος Παΐσιος, Από τα Φάρασα στον Ουρανό». Η ιστορία ξεκινά από τη γέννηση του Αγίου Παϊσίου, κατά κόσμον Αρσενίου Εζνεπίδη, στα Φάρασα της Καππαδοκίας. Μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης, η οικογένεια του μικρού Αρσενίου ξεριζώνεται και παίρνει τον δρόμο της προσφυγιάς για την Ελλάδα. Ο μικρός Αρσένιος μεγαλώνει στην Κόνιτσα της Ηπείρου με τη γιαγιά του και τη μητέρα του, οι οποίες του μεταδίδουν τη βαθιά τους πίστη στον Χριστό και την αγάπη για τον συνάνθρωπο. Μεγαλώνει με τις ιστορίες για τον Άγιο Αρσένιο και μέσα του φουντώνει η επιθυμία από μικρή ηλικία να ακολουθήσει τη μοναχική ζωή. Το 1945 κατατάσσεται στον στρατό όπου υπηρετεί ως ασυρματιστής. Με την αποστράτευσή του επισκέπτεται το Άγιον Όρος. Σύντομα, όμως, επιστρέφει στην Κόνιτσα για οικογενειακούς λόγους και παραμένει εκεί για τρία χρόνια. Αναχωρεί οριστικά για το Άγιον Όρος τον Μάρτιο του 1953 και καταλήγει στη Μονή Εσφιγμένου. Έπειτα από τρία χρόνια βρίσκεται στη Μονή Φιλοθέου, όπου γίνεται μοναχός και παίρνει το όνομα Παΐσιος. Στέλνει μια φωτογραφία του στη μητέρα του με την οποία την αποχαιρετά και της λέει ότι για μάνα του πια θα έχει την Παναγία.

Στο Μεγάλο κανάλι, απόψε, στις 23.40, θα προβληθεί και το δεύτερο μέρος του «Mega Stories» με τίτλο «Ιστορίες πίστης στο περιβόλι της Παναγίας» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
