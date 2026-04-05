Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

Ο Ρόμπερτ Πάουελ στη σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ»

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ», η τηλεοπτική υπερπαραγωγή του 1977 σε σκηνοθεσία του Franco Zeffirelli για τη ζωή και τον θάνατο του Ιησού Χριστού είναι αδιαμφισβήτητα η σειρά που «ενώνει» όλους τους χριστιανούς.

Πάνω από 40 χρόνια αποτελεί μία πασχαλινή παράδοση, αφού προβάλλεται ανελλιπώς κάθε βράδυ τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Η σειρά περιλαμβάνει ένα εντυπωσιακό καστ με πολλούς διάσημους ηθοποιούς της εποχής, συμπεριλαμβανομένων των Robert Powell ως Ιησούς, Olivia Hussey ως Παναγία, Anthony Quinn ως Καϊάφας, και Ian Holm ως Πιλάτος.

Την επιβλητική μουσική της σειράς συνέθεσε ο Maurice Jarre, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι, παρότι έλαβε (και λαμβάνει) θερμής υποδοχής από τους θεατές, υπήρξαν και κριτικοί που την κατηγόρησαν για αντιφατικές ερμηνείες και έλλειψη ακρίβειας στην αναπαράσταση της ζωής του Ιησού.

7 πράγματα που δεν γνωρίζατε για τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ»

Το μυστικό πίσω από το βλέμμα του Ιησού; Το eyeliner

Ακόμα κι αν δεν έχετε δει τη σειρά, σίγουρα θα έχετε δει κάποια από τις αμέτρητες αφίσες, εικόνες ή ακόμη και memes με το πλέον διάσημο «βλέμμα του Ιησού».

Ο Robert Powell, με αυτό το διαπεραστικό βλέμμα, αποτύπωσε τέλεια την εικόνα, και κάθε φορά που κοιτούσε την κάμερα, ένιωθες σαν να κοιτούσε κατευθείαν μέσα στην ψυχή μου.

Το μυστικό πίσω από αυτό το αποτέλεσμα; Eyeliner και έξυπνο μακιγιάζ.

Το μακιγιάζ των ματιών του Powell αποτελούνταν από μια λεπτή γραμμή σκούρου μπλε eyeliner στο πάνω βλέφαρο και μια λεπτή γραμμή λευκού eyeliner στο κάτω. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τονίζεται το διαπεραστικό γαλάζιο των ματιών του και να αποκτά αυτό το τόσο έντονο και καθηλωτικό βλέμμα.

Επειδή ο Powell έμοιαζε τόσο πολύ με την εικόνα του Ιησού στις φωτογραφίες, κάθε φορά που έβγαινε από το καμαρίνι του ντυμένος με το κοστούμι, οι βρισιές και η χυδαία γλώσσα του συνεργείου σταματούσαν αμέσως.

Ο Powell δεν ήταν η πρώτη επιλογή του Τζεφιρέλι

Όπως συμβαίνει με πολλούς εμβληματικούς ρόλους, ο Powell δεν ήταν η πρώτη επιλογή του σκηνοθέτη.

Στα πρώτα στάδια της παραγωγής, ο Zeffirelli σκεφτόταν σοβαρά είτε τον Dustin Hoffman είτε τον Al Pacino για τον ρόλο. Ο Powell παρέμενε υποψήφιος, αλλά για τον ρόλο του Ιούδα, ο οποίος τελικά δόθηκε στον Ian McShane.

Η ιδέα να επιλεγεί ο Powell προήλθε από τη σύζυγο του εκτελεστικού παραγωγού Sir Lew Grade, την Kathie Moody, η οποία είπε στον άντρα της ότι ο ηθοποιός είχε «υπέροχα γαλανά μάτια», αφού τον είδε να παίζει στο Jude the Obscure.

«Δεν είναι αυτός ο Μεσσίας!»

Όταν η σειρά προβλήθηκε για πρώτη φορά, γνώρισε άμεση επιτυχία. Έλαβε εξαιρετικές κριτικές, επαινέθηκε ιδιαίτερα και ήταν σχεδόν αδύνατο να την αποφύγει κανείς αν είχε τηλεόραση σε μια κυρίως χριστιανική χώρα.

Αργότερα, το καστ των Monty Python γύρισε μια άλλη θρυλική ταινία που επίσης σχετιζόταν — κατά κάποιον τρόπο — με τη ζωή του Χριστού: το «The Life of Brian».

Η ταινία αυτή θεωρείται πλέον cult classic και μοιράζεται αρκετά κοινά στοιχεία με το έπος του Zeffirelli:

έχουν παρόμοια θεματική,

κάποια από τα ίδια σκηνικά χρησιμοποιήθηκαν αργότερα ξανά,

ενώ ειδικά η σκηνή με τον Michael York ως Ιωάννη τον Βαπτιστή να δηλώνει πως δεν είναι ο Μεσσίας, θεωρείται μερική έμπνευση για τη διάσημη ατάκα:

«He is not the Messiah, he is a very naughty boy»

(«Δεν είναι ο Μεσσίας, είναι ένα πολύ άτακτο αγόρι»).

Ο Ιησούς ανοιγόκλεισε τα μάτια του σε ολόκληρη τη σειρά μόνο μία φορά

Σχεδόν κανένας από τους ηθοποιούς που υποδύονται τον Ιησού δεν ανοιγοκλείνει τα μάτια του κατά τη διάρκεια της ταινίας.

Αυτή ήταν μια συνειδητή επιλογή του Zeffirelli, με στόχο να δημιουργηθεί μια διακριτική αίσθηση μυστηρίου γύρω από τον χαρακτήρα. Έτσι, ο Ιησούς ξεχωρίζει από όλους τους υπόλοιπους, με έναν τρόπο που τελικά αποδεικνύεται εξαιρετικά ανατριχιαστικός και αποτελεσματικός.

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι: ο μικρός Ιησούς ανοιγοκλείνει τα μάτια του δύο φορές στη σκηνή του Ναού, ενώ ο ενήλικος Ιησούς μόνο μία φορά σε ολόκληρη τη σειρά.

Η Παναγία… «ξανά Παρθένος»

Ο Zeffirelli αρχικά σχεδίαζε να δώσει τον ρόλο της Παναγίας στην Irene Papas, ενώ για τις σκηνές της σε νεαρότερη ηλικία σκόπευε να χρησιμοποιήσει μια άγνωστη κοπέλα από την Τυνησία.

Όταν όμως του πέρασε από το μυαλό ότι η Olivia Hussey, πρωταγωνίστρια της δικής του ταινίας «Romeo and Juliet» (1968), θα μπορούσε να υποδυθεί πειστικά τη Μαρία σε όλη τη σειρά, την πήρε προσωπικά τηλέφωνο και της είπε: «Αγάπη μου, πώς θα σου φαινόταν να γίνεις ξανά παρθένα;»

Η εξαντλητική δίαιτα του Powell για την σκηνή της Σταύρωσης

Όταν ο Powell προετοιμαζόταν για τον ρόλο, ακολούθησε μια ακραία δίαιτα, ώστε να φαίνεται εξαντλημένος και αποστεωμένος στις σκηνές της Σταύρωσης.

Για να χάσει βάρος γρήγορα, αποφάσισε να κόψει τελείως το κανονικό φαγητό και να περιορίσει τη διατροφή του αποκλειστικά σε τυρί.

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ»… δεν έχει ήχο

Τα γυρίσματα της παραγωγής πραγματοποιήθηκαν κυρίως στην Τυνησία, όπου οι τοπικοί κανονισμοί απαιτούσαν να προσλαμβάνονται ντόπιοι ως κομπάρσοι.

Ωστόσο, πολλοί από αυτούς δεν μιλούσαν αγγλικά. Παρά τη δυσκολία αυτή, ο Zeffirelli συνέχισε να γυρίζει πολλές σκηνές πλήθους χωρίς ζωντανό ήχο, επιλέγοντας να τον προσθέσει αργότερα στο post-production.

Και δεν ήταν μόνο οι κομπάρσοι που ντουμπλαρίστηκαν.

Ο Lorenzo Monet, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον μικρό Ιησού στη σκηνή του Ναού, είχε την ίδια τύχη. Επειδή ήταν Ιταλός, δυσκολευόταν να απαγγείλει προσευχές στα εβραϊκά και έτσι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων απλώς… μουρμούριζε.

Ως αποτέλεσμα, ο Zeffirelli αντικατέστησε τα λόγια του με αγγλικό ντουμπλάζ.

Αλλά ούτε ο ίδιος ο Powell γλίτωσε εντελώς από το ντουμπλάζ. Σε μια σκηνή όπου ο Πιλάτος ρωτά τον Ιησού αν είναι βασιλιάς, ακούμε τον Ιησού να απαντά «Ναι», ενώ οι κινήσεις των χειλιών του δείχνουν ξεκάθαρα κάτι διαφορετικό.

Διαβάστε επίσης