Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ» - Δείτε πώς είναι σήμερα ο Ρόμπερτ Πάουελ

Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ρόμπερτ Πάουελ που ενσάρκωσε τον «Ιησού» στη θρυλική σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» του Φράνκο Τζεφιρέλι.

Ο 81χρονος, σήμερα, ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στο Empire Theatre, με αφορμή ειδική προβολή της ταινίας «The 39 Steps» και μίλησε για την καριέρα του, την υποκριτική και εμπειρίες από τη συμμετοχή του σε γνωστές παραγωγές. Μάλιστα, το κοινό είχε την ευκαιρία να του απευθύνει ερωτήσεις.

Όταν το Empire Theatre άνοιξε ξανά το 1978, μετά από χρόνια που παρέμενε κλειστό, ο εμβληματικός χώρος γέμισε από κόσμο, με μια πλήρως γεμάτη αίθουσα, μια ανακαινισμένη οθόνη και τον ηθοποιό Robert Powell να παρουσιάζει την ταινία του «The 39 Steps». Σχεδόν 50 χρόνια αργότερα, ο Robert Powell επέστρεψε στο Εssex και στον ίδιο κινηματογράφο για μια συγκινητική προβολή.

Ο Robert Powell πρωταγωνίστησε στην ταινία αυτή, 1978 ως ο μυστικός πράκτορας Richard Hannay έναν χρόνο μετά τη συνεργασία με τον Τζεφιρέλι για τον Ιησού από τη Ναζαρέτ.

Η πρόεδρος του Empire Theatre, Jo Collis, δήλωσε:

«Είναι τιμή μας να καλωσορίζουμε τον Robert Powell ξανά στο Empire Theatre. Η ιστορία του με αυτό το κτίριο είναι βαθιά αγαπητή και η συμβολή του αποτελεί σημαντικό μέρος της δικής μας ιστορίας. Για όσους από εμάς φροντίζουμε σήμερα το Empire, και για μένα προσωπικά, η επιστροφή του είναι μια συγκινητική υπενθύμιση των γενεών που έχουν διαμορφώσει το Empire και της ευθύνης που έχουμε να διατηρήσουμε την ιστορία του για το μέλλον».

