Τηλεθέαση-πρωινή ζώνη: Ποιοι χαμογελούν και ποιοι προβληματίζονται για τα νούμερα

Στις επάλξεις βρέθηκαν, χθες, οι παρουσιαστές της πρωινής ζώνης προσπαθώντας να κερδίσουν το κοινό. Τα νούμερα της Nielsen φέρνουν σε κάποιους χαμόγελα, σε κάποιους άλλους όμως προβληματισμό για τη συνέχεια.

Χαρακτηριστικά, η «Super Κατερίνα» του ALPHA σημείωσε 10,6% στο σύνολο και 14,5% στο δυναμικό κοινό. Στο σύνολο, στην πρώτη θέση, βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ με 16,8% στο σύνολο και 13,4% στο δυναμικό κοινό. Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 κατέγραψε 9,4% στο σύνολο και 8,7% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Buongiorno» του MEGA βρέθηκε στο 10,3% του συνόλου και στο 8,1% στο δυναμικό κοινό. Το «Breakfast@STAR» κράτησε παρέα στο 5,9% του συνόλου και του 6% του δυναμικού κοινού. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», που πήραν τη σκυτάλη, έκαναν 5,6% και 3,8% αντίστοιχα. Η ενημερωτική εκπομπή «Live You», στον σταθμό του Φαλήρου, έκανε 11,7% στο σύνολο και 7,5% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο «10 Παντού», στο OPEN, σημείωσε 9,3% και 5,6% αντίστοιχα.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Happy Day» στον ALPHA έκανε 13,1% στο σύνολο και 25,5% στο δυναμικό κοινό. Στο MEGA, το μαγκαζίνο «Κοινωνία ώρα MEGA» σημείωσε 20% και 15,9% αντίστοιχα. Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, το «Σήμερα» κατέγραψε 17,3% στο σύνολο και 12,8% στο δυναμικό κοινό. Το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 κέρδισε το 5,8% του συνόλου και το 5,2% των τηλεθεατών 18-54. Το «Ώρα Ελλάδος» του OPEN σημείωσε 10,9% και 3,5% αντίστοιχα.

Να σημειωθεί ότι, μετά το Πάσχα, θα ξεκινήσουν επίσημα οι συζητήσεις για αρκετούς από τους προαναφερθέντες προκειμένου να δουν πώς θα πορευτούν την επόμενη χρονιά. Έτσι, από εδώ και στο εξής, η τηλεθέαση θα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα ως διαπραγματευτικό χαρτί!

