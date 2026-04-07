Τηλεθέαση: «Σούπερ Ήρωες» ή «Να μ’αγαπάς»; Στα «κόκκινα» η μυθοπλασία

Η Μεγάλη Δευτέρα δεν έφερε ιδιαίτερες ανατροπές στην τηλεθέαση της βραδινής ζώνης. Η νέα σειρά του ΑΝΤ1, «Σούπερ Ήρωες», μπορεί να έκανε πρεμιέρα και να απασχόλησε στο X, όμως στους πίνακες της Nielsen κατέγραψε 10,3% στο σύνολο και 10,9% στο δυναμικό κοινό.

Την ίδια ώρα, η σειρά του ALPHA «Να μ’αγαπάς» σάρωσε καταγράφοντας 21,4% στο σύνολο και 13,6% στο δυναμικό κοινό. Η κωμωδία «Μπαμπά σ’αγαπώ», που ακολούθησε, σημείωσε 19,3% στο σύνολο και 19,6% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος Έρωτας», που πήρε τη σκυτάλη, βρέθηκε στο 17,5% του συνόλου και στο 16,3% των τηλεθεατών 18-54. Η βραδιά στον ALPHA ολοκληρώθηκε με το «Porto Leone», που έκανε 14,5% στο σύνολο και 11,3% στο δυναμικό κοινό.

Στο STAR το «MasterChef» κατέγραψε 10,4% στο σύνολο και 13,9% στο δυναμικό κοινό. Στον ΣΚΑΪ, το «Survivor» βρέθηκε στο 9,8% του συνόλου και στο 9,2% του δυναμικού κοινού. Στο MEGA, η κωμωδία «Έχω παιδιά» έμεινε στο 8,1% του συνόλου και στο 10% του δυναμικού κοινού. Η σειρά «Μια νύχτα μόνο» κράτησε παρέα στο 13,1% του συνόλου και στο 9,2% του δυναμικού κοινού. «Η Γη της ελιάς», που πήρε το lead in, κατέγραψε 13,7% και 8% αντίστοιχα.

Για το «Grand Hotel» τα μηχανάκια έδειξαν 12,4% στο σύνολο και 7,3% στο δυναμικό κοινό. Στην ΕΡΤ1, η σειρά «Από ήλιο σε ήλιο» έκανε 3,5% και 4,3%, ενώ το «Παιδί» 2,8% και 3,5%.