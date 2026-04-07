Μία ακόμη μάχη στη βραδινή ζώνη με στόχο την πρώτη θέση…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: «Σούπερ Ήρωες» ή «Να μ’αγαπάς»; Στα «κόκκινα» η μυθοπλασία
Η Μεγάλη Δευτέρα δεν έφερε ιδιαίτερες ανατροπές στην τηλεθέαση της βραδινής ζώνης. Η νέα σειρά του ΑΝΤ1, «Σούπερ Ήρωες», μπορεί να έκανε πρεμιέρα και να απασχόλησε στο X, όμως στους πίνακες της Nielsen κατέγραψε 10,3% στο σύνολο και 10,9% στο δυναμικό κοινό.

Την ίδια ώρα, η σειρά του ALPHA «Να μ’αγαπάς» σάρωσε καταγράφοντας 21,4% στο σύνολο και 13,6% στο δυναμικό κοινό. Η κωμωδία «Μπαμπά σ’αγαπώ», που ακολούθησε, σημείωσε 19,3% στο σύνολο και 19,6% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος Έρωτας», που πήρε τη σκυτάλη, βρέθηκε στο 17,5% του συνόλου και στο 16,3% των τηλεθεατών 18-54. Η βραδιά στον ALPHA ολοκληρώθηκε με το «Porto Leone», που έκανε 14,5% στο σύνολο και 11,3% στο δυναμικό κοινό.

Στο STAR το «MasterChef» κατέγραψε 10,4% στο σύνολο και 13,9% στο δυναμικό κοινό. Στον ΣΚΑΪ, το «Survivor» βρέθηκε στο 9,8% του συνόλου και στο 9,2% του δυναμικού κοινού. Στο MEGA, η κωμωδία «Έχω παιδιά» έμεινε στο 8,1% του συνόλου και στο 10% του δυναμικού κοινού. Η σειρά «Μια νύχτα μόνο» κράτησε παρέα στο 13,1% του συνόλου και στο 9,2% του δυναμικού κοινού. «Η Γη της ελιάς», που πήρε το lead in, κατέγραψε 13,7% και 8% αντίστοιχα.

Για το «Grand Hotel» τα μηχανάκια έδειξαν 12,4% στο σύνολο και 7,3% στο δυναμικό κοινό. Στην ΕΡΤ1, η σειρά «Από ήλιο σε ήλιο» έκανε 3,5% και 4,3%, ενώ το «Παιδί» 2,8% και 3,5%.

12:21ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ποιοι αναλαμβάνουν τις εργασίες - Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα: Βίντεο από κατάρριψη αμερικανικού drone πάνω από το νησί Κεσμ

12:12ΦΑΡΜΑΚΟ

Hellas PHARM 2026: 3.830 επισκέπτες και 119 εταιρείες-χορηγοί στο συνέδριο-έκθεση του ΦΣΑ

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε την Ειρήνη Μουρτζούκου 10 μήνες μετά τη σύλληψή της - Ενώπιων της Ανακρίτριας για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός χτύπησε συστήματα αεράμυνας στο Ιράν και γέφυρα στον Λίβανο - Βίντεο

12:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Άρειο Πάγο ο Μυλωνάκης κατά δημοσιεύματος: Ουδεμία απολύτως σχέση έχει με την πραγματικότητα

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Στον «αέρα» ο ρουκετοπόλεμος - Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες, πλήθος κόσμου για συμπαράσταση

12:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι ταινίες και οι σειρές της Μεγάλης Βδομάδας

12:00ANNOUNCEMENTS

Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α’ τρίμηνο του 2026

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Ντροπιαστική η εικόνα του λιμανιού- Τρομακτική η σκέψη για το τι υπάρχει στο νερό»

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα εγκρίθηκε από την επιτροπή δεοντολογίας η άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ

11:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μηταράκης για άρση ασυλίας: «Θεωρώ πρώτιστη υποχρέωση να καθαρίσω το όνομά μου»

11:33ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβουλεύει όλους μας ο ΕΦΕΤ για το πασχαλινό τραπέζι

11:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Κλοπές ηλεκτρικών πατινιών και ρούχων - Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι

11:24LIFESTYLE

Σάλος με πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια - Πρώην σύντροφός της διακινούσε γυμνές φωτογραφίες της

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε γνωστό εστιατόριο της Γλυφάδας - Επί τόπου η Πυροσβεστική

11:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τρίτη: Η παραβολή των Δέκα παρθένων - Η σημασία της ευαγγελικής περικοπής

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγέλη αγριογούρουνων κάνει βόλτες ανενόχλητη έξω από σπίτια στο Πανόραμα

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο δήμος Μεσολογγίου για τον ασπασμό του πίνακα του Βρυζάκη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

11:00ΥΓΕΙΑ

ECMO: Η θεραπεία υποστήριξης ζωής που φέρεται ότι θα εφαρμοστεί στον Μιρτσέα Λουτσέσκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο δήμος Μεσολογγίου για τον ασπασμό του πίνακα του Βρυζάκη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα εγκρίθηκε από την επιτροπή δεοντολογίας η άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Αγωνία για τον τραγουδιστή - Τα τελευταία νέα της υγείας του

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

10:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Τι ισχύει για όσους λαμβάνουν το μήνυμα «μη δικαιούχος» - Ποια άλλα προβλήματα έχουν καταγραφεί

11:24LIFESTYLE

Σάλος με πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια - Πρώην σύντροφός της διακινούσε γυμνές φωτογραφίες της

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο νοσοκομείο Ρόδου: Εξαφανίστηκε βρέφος 4 μηνών - Επέστρεψε σε κρίσιμη κατάσταση

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε γνωστό εστιατόριο της Γλυφάδας - Επί τόπου η Πυροσβεστική

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο με κορίτσι στο Λίβανο που αν και μουσουλμάνα χτυπά την καμπάνα εκκλησίας

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρή 22χρονη που κατέρρευσε στο σπίτι της

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Ντροπιαστική η εικόνα του λιμανιού- Τρομακτική η σκέψη για το τι υπάρχει στο νερό»

10:47ΚΑΙΡΟΣ

Το καλοκαίρι που δεν ήρθε ποτέ: Η χρονιά που πάγωσε ο κόσμος και προκάλεσε λιμό

06:42ΚΟΣΜΟΣ

Times: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «σε κώμα»

10:11ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Το Ισραήλ προειδοποιεί το Ιράν για χτύπημα στα τρένα - Αγωνία για το τελεσίγραφο Τραμπ - Πού έχουν φτάσει οι διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν

21:42LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Ακούστε το νέο τραγούδι του - Τι λένε οι δημιουργοί του «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί»

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός ο ανιψιός του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή που αγνοούνταν

10:33WHAT THE FACT

«Ο Άνθρωπος-Αστακός»: Το τραγικό τέλος του και η άρνηση όλων να κουβαλήσουν το φέρετρό του

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Aλέξης Τσικόπουλος: 4 μήνες αγνοούμενος ο 33χρονος γιατρός – Η επόμενη φάση των ερευνών

