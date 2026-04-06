Τηλεθέαση: Χρηστίδου ή Μάνεσης στην πρωινή ζώνη; Ποιοι «έπεσαν» κάτω από το 5%

Μία ακόμη «μάχη» με στόχο την πρώτη θέση στην τηλεθέαση έδωσαν οι παρουσιαστές της πρωινής ζώνης, την Κυριακή.

Η κορυφή «παίχτηκε» ανάμεσα σε MEGA και ALPHA. Το μαγκαζίνο του Μεγάλου καναλιού, «Χαμογέλα και πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου, κατέγραψε 12,7% στο σύνολο και 15,5% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», στον ALPHA, βρέθηκε στο 14,1% του συνόλου και στο 12,5% του δυναμικού κοινού.

Στον ΣΚΑΪ, οι «Δεκατιανοί» σημείωσαν 14,3% στο σύνολο και 6,7% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή του ΑΝΤ1, «Σαββατοκύριακο Παρέα», με την Κατερίνα Καραβάτου, έκανε 5,3% στο σύνολο και 6% στο δυναμικό κοινό.

Το μαγκαζίνο του OPEN, «Ραντεβού το ΣΚ», με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα και Ιωάννα Μαλέσκου, κράτησε παρέα στο 4,6% του συνόλου και στο 3,2% του δυναμικού κοινού. Η εκπομπή της ΕΡΤ1, «Καλημέρα Είπαμε;», έκανε 3,1% στο σύνολο και 4% στο δυναμικό κοινό.