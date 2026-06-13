Οργή στο Τέξας: Νεκρός έπεσε πρωτοετής φοιτητής από πυρά αστυνομικού στην αυλή του σπιτιού του

Άοπλος πρωτοετής φοιτητής έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικού έξω από το σπίτι του, στο Τέξας, σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει οργή στο Τέξας για τη νέα «έκρηξη» των κρουσμάτων βίας και αιτήματα για απόδοση ευθυνών.

Ο Τζον Μεντόζα Τζούνιορ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου σε όχημα, με την οικογένειά του να υποστηρίζει ότι ήταν άοπλος και είχε σηκώσει τα χέρια του πριν δεχτεί τα πυρά. Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ, στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνθήκες υπό τις οποίες ο αστυνομικός «άνοιξε» πυρ.

Σήμερα, γνωστοποιήθηκε ότι ο αναπληρωτής σερίφης, Κέβιν Τίπιτ, απολύθηκε μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του 18άχρονου, καθώς εσωτερική έρευνα διαπίστωσε παραβιάσεις των κανονισμών σχετικά με τη χρήση και την εκπυρσοκρότηση του υπηρεσιακού του όπλου.

Ο σερίφης της κομητείας Μπραζόρια, Μπο Στάλμαν, ανακοίνωσε την απόλυση του Τίπιτ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η απόφαση αφορά αποκλειστικά πειθαρχικά ζητήματα και δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της παράλληλης ποινικής έρευνας.

«Η απόφαση είναι απολύτως ανεξάρτητη από τη συνεχιζόμενη ποινική διερεύνηση και δεν πρέπει να εκληφθεί ως συμπέρασμα σχετικά με τυχόν ποινικές ευθύνες», υπογράμμισε ο Στάλμαν.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Μπραζόρια, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου, όταν αστυνομικός επιχείρησε να πραγματοποιήσει έλεγχο σε όχημα κοντά στον δρόμο FM 2004, στην πόλη Λέικ Τζάκσον. Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ο Μεντόζα δεν σταμάτησε, αλλά συνέχισε μέχρι το σπίτι του πατέρα του, στην οδό Indian Warrior Trail, όπου δέχτηκε πυρά.

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Την ποινική έρευνα έχουν αναλάβει οι Texas Rangers σε συνεργασία με το Γραφείο του Εισαγγελέα της κομητείας Μπραζόρια. Ο εισαγγελέας Τομ Σέλεκ έχει αναφέρει ότι η υπόθεση θα παραπεμφθεί σε μεγάλο σώμα ενόρκων (grand jury).

Η απόλυση του αστυνομικού ήλθε λίγες ημέρες μετά τη δημόσια παρέμβαση του δικηγόρου, Τσαρλς Άνταμς, ο οποίος εκπροσωπεί τον πατέρα του θύματος. Ο Άνταμς ζήτησε τη δημοσιοποίηση του ονόματος του αστυνομικού, τη δημοσίευση του υλικού από τις κάμερες σώματος και περιπολικού, καθώς και τη σύλληψη εκείνου.

«Ο Τζον Μεντόζα Τζούνιορ δεν θα ξεχαστεί. Οι προσευχές μου παραμένουν με την οικογένειά του, καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί αυτή την αδιανόητη τραγωδία», σημείωσε ο Στάλμαν.

Σε ηχογραφημένες επικοινωνίες από τον τόπο του συμβάντος, γίνεται αναφορά σε «ακούσια εκπυρσοκρότηση», όμως, οι Αρχές δεν έχουν υιοθετήσει επισήμως αυτόν τον χαρακτηρισμό, όπως μετέδωσαν τοπικά Μέσα ενημέρωσης.

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, με φωτεινή ψυχή, όμορφο χαμόγελο και απίστευτη ενέργεια. Όλοι τον αγαπούσαν. Δεν του άξιζε αυτό, είχε όλη τη ζωή μπροστά του», ανέφερε συγκινημένος ο πατέρας του Τζον, μιλώντας στην εφημερίδα Houston Chronicle.

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.