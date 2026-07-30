Φωτιά στο Ρέθυμνο: Περίπου 45.000 στρέμματα έχουν καεί από χθες

Περίπου 45.000 στρέμματα γης έχουν καταστραφεί από χθες, από τη φωτιά που μαίνεται στο Ρέθυμνο, όπως δείχνει η ανάλυση των εικόνων υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Copernicus.

Στον υπολογισμό δεν περιλαμβάνονται τα καμένα στρέμματα από τη νέα πυρκαγιά στην περιοχή της Πρέβελης.

Τα στοιχεία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Η εικόνα ελήφθη σήμερα Πέμπτη στις 12:13 (ώρα Ελλάδας) ενώ ακόμα υπάρχουν ενεργές εστίες.

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