Φωτιά στο Ρέθυμνο: Περίπου 45.000 στρέμματα έχουν καεί από χθες
Ο υπολογισμός δεν περιλαμβάνει τη νέα πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πρέβελη
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Περίπου 45.000 στρέμματα γης έχουν καταστραφεί από χθες, από τη φωτιά που μαίνεται στο Ρέθυμνο, όπως δείχνει η ανάλυση των εικόνων υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Copernicus.
Στον υπολογισμό δεν περιλαμβάνονται τα καμένα στρέμματα από τη νέα πυρκαγιά στην περιοχή της Πρέβελης.
Τα στοιχεία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.
Η εικόνα ελήφθη σήμερα Πέμπτη στις 12:13 (ώρα Ελλάδας) ενώ ακόμα υπάρχουν ενεργές εστίες.
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