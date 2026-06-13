Κοριτσάκι με σουηδικά χαρακτηριστικά και γονείς Κινέζους - Το DNA σφράγισε ότι είναι δικό τους

Γιατί τα χαρακτηριστικά του παιδιού διαφέρουν από τα ασιατικά των γονιών του - Η εξήγηση για την παράξενη αυτή περίπτωση

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Κοριτσάκι με σουηδικά χαρακτηριστικά και γονείς Κινέζους - Το DNA σφράγισε ότι είναι δικό τους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το τρίχρονο κοριτσάκι με ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια στην Κίνα έχει βιολογικούς γονείς Κινέζους, όπως επιβεβαίωσαν πολλαπλές εξετάσεις DNA.
  • Η εμφάνιση της εξηγείται από το γενεαλογικό ιστορικό του πατέρα της, που έχει Ρώσο προπάππου, με γονίδια που εκφράστηκαν μόνο στη θυγατέρα.
  • Τα καυκάσια χαρακτηριστικά του παιδιού έγιναν εμφανή μετά τους 8 μήνες ζωής και εντάθηκαν μέχρι το πρώτο της γενέθλιο.
  • Η μητέρα δηλώνει ότι δεν δίνει μεγάλη σημασία στην εξωτερική εμφάνιση και επιθυμεί για την κόρη της υγεία, ευτυχία και κοινωνική ένταξη.
  • Η Γκουοτζιάνγκ πηγαίνει νηπιαγωγείο από τον Σεπτέμβριο και μιλάει άπταιστα κινέζικα.
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Ένα τρίχρονο κοριτσάκι στην Κίνα έχει τραβήξει το ενδιαφέρον και την προσοχή εξαιτίας της εμφάνισής του.

Με γονείς Κινέζους, θα περίμενε κανείς να φέρει ασιαστικά χαρακτηριστικά. Όμως το παιδί διαφέρει αρκετά εμφανισιακά από τους γονείς τους, αφού είναι ξανθό με γαλανά μάτια, που θυμίζει περισσότερο βορειοευρωπαία, παρά ασιάτισα. Η ιστορία της έχει συγκεντρώσει 120 εκατομμύρια προβολές στα κοινωνικά δίκτυα της ηπειρωτικής Κίνας.

Οι γονείς της, που ζουν στο Γιαντσένγκ της επαρχίας Τζιανγκσού, αρχικά έμειναν έκπληκτοι από την ασυνήθιστη εμφάνιση της κόρης τους. Αναρωτήθηκαν μάλιστα αν το νοσοκομείο τους είχε δώσει κατά λάθος λάθος μωρό όταν γεννήθηκε τον Μάιο του 2022.

Ωστόσο, πολλαπλές εξετάσεις DNA επιβεβαίωσαν ότι το κορίτσι, με το παρατσούκλι Γκουοτζιάνγκ (που σημαίνει «μαρμελάδα»), είναι πράγματι το βιολογικό τους παιδί, σύμφωνα με το Haibao News.

Το κουβάρι αυτής της απίστευτης ιστορίας ξετύλιξε το γενεαλογικό ιστορικό της οικογένειας του πατέρα της.

Όπως αποκαλύφθηκε ο προπάππους του, ο οποίος πέθανε το 1985, ήταν Ρώσος. Είχε παντρευτεί μια γυναίκα από την επαρχία Χενάν της Κεντρικής Κίνας.

Ωστόσο, όλες οι γεννήσεις στην οικογένεια έκτοτε ήταν αρσενικοί απόγονοί.

«Τα υπολειπόμενα γονίδια που κληρονομήσαμε από τον προπάππου μου, τα οποία επηρεάζουν την εμφάνισή μας, φαίνεται να είναι ανενεργά στους άνδρες», εξήγησε ο πατέρας.

Σημείωσε ότι ούτε ο ίδιος ούτε οι άνδρες συγγενείς του, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα του, παρουσιάζουν χαρακτηριστικά μικτής καταγωγής.

Αρχικά, η μικρή είχε την τυπική εμφάνιση ενός βρέφους κινεζικής καταγωγής κατά τη γέννησή της. Ωστόσο, τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της έγιναν εμφανή όταν έφτασε σε ηλικία 8 μηνών, οπότε και τα μάτια της έγιναν μπλε.

Μέχρι τα πρώτα της γενέθλια, τα καυκάσια χαρακτηριστικά της έγιναν ακόμη πιο έντονα: τα μαλλιά της είχαν γίνει ξανθά και σγουρά, οι βλεφαρίδες της είχαν μακρύνει και τα μπλε μάτια της ήταν όλο και πιο ζωντανά.

Η μητέρα της Γκουοτζιάνγκ εξέφρασε την αδιαφορία της για την εξωτερική εμφάνιση, δηλώνοντας: «Τα φυσικά χαρακτηριστικά καθορίζονται τυχαία από τα γονίδια. Δεν δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό».

Οι προσδοκίες της για την κόρη της είναι σαφείς: «Εύχομαι μόνο να μεγαλώσει υγιής και ευτυχισμένη, και να γίνει ένα αξιόλογο μέλος της κοινωνίας».

Από τον Σεπτέμβριο, η Guojiang πηγαίνει στο νηπιαγωγείο και μιλάει άπταιστα κινέζικα.


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