Γρεβενά: Συνελήφθη ο δήμαρχος έπειτα από μήνυση εργαζόμενης για εξύβριση και απειλή

Συνελήφθη ο δήμαρχος Γρεβενών, έπειτα από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του εργαζόμενη του δήμου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Κυριάκος Ταταρίδης συνελήφθη για εξύβριση και απειλή στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ο δήμαρχος προσήλθε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα.

Η εργαζόμενη στον Δήμο, κατέθεσε μήνυση χθες μετά από το περιστατικό που σημειώθηκε κατά την διάρκεια σύσκεψης με υπηρεσιακά στελέχη.

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