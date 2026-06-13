Γρεβενά: Συνελήφθη ο δήμαρχος έπειτα από μήνυση εργαζόμενης για εξύβριση και απειλή
Ο δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συνελήφθη ο δήμαρχος Γρεβενών, έπειτα από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του εργαζόμενη του δήμου.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Κυριάκος Ταταρίδης συνελήφθη για εξύβριση και απειλή στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ο δήμαρχος προσήλθε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα.
Η εργαζόμενη στον Δήμο, κατέθεσε μήνυση χθες μετά από το περιστατικό που σημειώθηκε κατά την διάρκεια σύσκεψης με υπηρεσιακά στελέχη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:18 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αργίες 2026: Πότε «πέφτουν» όσες απομένουν
16:46 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Κινητά: Οι αλλαγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Android και iOS
16:37 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Βάσεις 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις - Πού αναμένεται άνοδος
16:28 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Fuel Pass: Μέχρι πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το voucher
07:45 ∙ LIFESTYLE
Ηθοποιοί που επιστρέφουν, μετά από πολλά χρόνια, στην τηλεόραση
15:57 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Έβαλαν την Τσαρούχα στο Game 5
15:47 ∙ LIFESTYLE